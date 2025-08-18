АвтоВАЗ возобновил производство Lada

Ижевское предприятие выпускает Lada Largus, а остальные «Лады» производятся на главном конвейере Тольятти. Новинку Lada Iskra, сборка которой стартовала в апреле, в сентябре частично перенесут на мощности «Автозавода Санкт-Петербург». Об этом сообщил на июньском ПМЭФ-2025 глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

До конца года в северной столице планируют выпустить около четырех тысяч Iskra, а в 2026-м — вдвое больше. Запуск «Искры» позволит вывести предприятие из «зоны турбулентности», связанной с его низкой загрузкой и туманным будущим.