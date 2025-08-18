АвтоВАЗ возобновил производство Lada

АвтоВАЗ возобновил производство LadaЗаводы планово завершили летние отпуска
Ижевское предприятие выпускает Lada Largus, а остальные «Лады» производятся на главном конвейере Тольятти. Новинку Lada Iskra, сборка которой стартовала в апреле, в сентябре частично перенесут на мощности «Автозавода Санкт-Петербург». Об этом сообщил на июньском ПМЭФ-2025 глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
До конца года в северной столице планируют выпустить около четырех тысяч Iskra, а в 2026-м — вдвое больше. Запуск «Искры» позволит вывести предприятие из «зоны турбулентности», связанной с его низкой загрузкой и туманным будущим.
В 2024 году там планировали собрать 25 тысяч машин Xcite, но собрали только 16,5 тысячи, а план на 2025-й сократили до 6,5 тысячи.
Вместе с тем из-за падения продаж АвтоВАЗ рассматривает возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю. График может быть сокращен в конце сентября. Спрос на Lada в январе-июле нынешнего года, по подсчетам «Автостата», упал почти на четверть до 184 тысячи реализованных автомобилей.