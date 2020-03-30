Автомобили Lada проходят краш-тесты в виртуальной реальности

По словам Евтушенко, до 80 процентов краш-тестов проводится виртуально, и результаты испытаний всегда подтверждают полученные расчеты. Кроме того, автопроизводитель использует технологии виртуального моделирования для создания новых автомобилей – с помощью программы рассчитывается аэродинамика, жесткость, долговечность кузова, а также другие аспекты конструкции.
«АвтоВАЗ» – не единственная компания, которая перенесла многие технологические процессы «в цифру». Например, КАМАЗ виртуально моделирует технологические процессы перед запуском производства и активно внедряет робототехнику. На сегодняшний день на 10 тысяч сотрудников завода приходится 23 роботизированных комплекса. К 2025 году количество роботов будет доведено до 400 единиц, а к 2030 – до 660 штук.
Ранее сообщалось, что у двух сотрудников «АвтоВАЗа» подтвердился тест на коронавирус, однако предприятие продолжало работу вплоть до 30 марта. На этой неделе, с 30 марта по 3 апреля, производство автомобилей в Тольятти не будет осуществляться согласно указу президента.