«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

Как сообщил директор по связям с общественностью компании Сергей Ильинский, с 30 марта по 3 апреля будут работать только сотрудники, занятые в непрерывных производственных процессах, антитеррористической защите, промышленной и транспортной безопасности.

Для всех остальных сотрудников компании следующая неделя будет нерабочей, как и объявил президент России Владимир Путин. При этом доступ на производство для сотрудников на следующей неделе будет запрещен. Кроме того, руководство компании настоятельно рекомендовало им максимально воздержаться от контактов с окружающими и выдержать режим самоизоляции.