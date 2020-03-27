«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

Как сообщил директор по связям с общественностью компании Сергей Ильинский, с 30 марта по 3 апреля будут работать только сотрудники, занятые в непрерывных производственных процессах, антитеррористической защите, промышленной и транспортной безопасности.
Для всех остальных сотрудников компании следующая неделя будет нерабочей, как и объявил президент России Владимир Путин. При этом доступ на производство для сотрудников на следующей неделе будет запрещен. Кроме того, руководство компании настоятельно рекомендовало им максимально воздержаться от контактов с окружающими и выдержать режим самоизоляции.
У двух сотрудников «АвтоВАЗа» обнаружили коронавирус COVID-19. Первый заразившийся работал на производстве шасси, второй — в дочерней компании автопроизводителя. Всех контактировавших с ними сотрудников отправили в изоляцию на две недели.
Кроме того, на следующей неделе не будет работать калининградский завод «Автотор» и все предприятия группы «Соллерс», в которую входит УАЗ.
Ранее о приостановке производства на неделю сообщили московское предприятие Renault, где собирают Duster, Arkana, Kaptur, Koleos, Logan, Sandero и вседорожные версии Stepway. Не будет работать Volkswagen и предприятие альянса PSA, который выпускает модели Peugeot, Citroen и Opel.