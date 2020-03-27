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15:03

«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

На работу будут ходить только сотрудники службы безопасности

Анастасия Дубина
«АвтоВАЗ» решил приостановить работу своего завода на неделю, согласно указу президента. На следующей неделе будут работать только сотрудники службы безопасности.

Как сообщил директор по связям с общественностью компании Сергей Ильинский, с 30 марта по 3 апреля будут работать только сотрудники, занятые в непрерывных производственных процессах, антитеррористической защите, промышленной и транспортной безопасности.

Для всех остальных сотрудников компании следующая неделя будет нерабочей, как и объявил президент России Владимир Путин. При этом доступ на производство для сотрудников на следующей неделе будет запрещен. Кроме того, руководство компании настоятельно рекомендовало им максимально воздержаться от контактов с окружающими и выдержать режим самоизоляции.

У двух сотрудников «АвтоВАЗа» обнаружили коронавирус COVID-19. Первый заразившийся работал на производстве шасси, второй — в дочерней компании автопроизводителя. Всех контактировавших с ними сотрудников отправили в изоляцию на две недели.

Кроме того, на следующей неделе не будет работать калининградский завод «Автотор» и все предприятия группы «Соллерс», в которую входит УАЗ.

Ранее о приостановке производства на неделю сообщили московское предприятие Renault, где собирают Duster, Arkana, Kaptur, Koleos, Logan, Sandero и вседорожные версии Stepway. Не будет работать Volkswagen и предприятие альянса PSA, который выпускает модели Peugeot, Citroen и Opel.