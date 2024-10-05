Глава АвтоВАЗа призвал защитить автопром от бюджетных иномарок

Глава АвтоВАЗа призвал защитить автопром от бюджетных иномарокРуководитель автогиганта ещё раз выступил против импорта машин
Максим Соколов подчеркнул, что в условиях драматически высокой ключевой ставки Центробанка меры господдержки особенно важны. По мнению главы АвтоВАЗа приоритетной задачей промышленников является формулирование «четких, содержательных и конструктивных предложений для органов исполнительной власти». Успешный опыт такого рода запросов у Максима Соколова есть: ежегодная индексация утильсбора введена с подачи АвтоВАЗа.
Эксперты полагают, что индексация утильсбора в России приведёт к подорожанию всех автомобилей: постепенно прибавят в цене и отечественные, и локализованные модели, а затем рост цен затронет подержанные машины. Хотя постановление правительства вступило в силу менее недели назад, россияне уже ощутили очередной виток повышения цен на автомобили. Переписали прайс-листы Geely, BelGee и Chery.
Обратная сторона медали — рекордные продажи новых автомобилей в сентябре 2024 года. Российский авторынок показал лучший результат с мая 2021 года: за четыре недели сентября владельцев нашли 150,9 тысячи легковушек. С января по сентябрь 2024 года в России реализовано 1 154 778 новых машин: на 60,9 процента больше, чем за девять месяцев 2023-го.