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Опубликовано 05 октября 2024, 09:09
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Глава АвтоВАЗа призвал защитить автопром от бюджетных иномарок

Руководитель автогиганта ещё раз выступил против импорта машин
Глава АвтоВАЗа призвал защитить автопром от бюджетных иномарок. На заседании Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России Максим Соколов заявил, что для автопроизводителей крайне важна государственная поддержка в форме точечной донастройки законодательства, мер защиты рынка от импортного демпинга, а также через льготные займы Фонда развития промышленности, гранты и субсидии.
Глава АвтоВАЗа призвал защитить автопром от бюджетных иномарок
© Autowp.ru
Сергей Ильин

Максим Соколов подчеркнул, что в условиях драматически высокой ключевой ставки Центробанка меры господдержки особенно важны. По мнению главы АвтоВАЗа приоритетной задачей промышленников является формулирование «четких, содержательных и конструктивных предложений для органов исполнительной власти». Успешный опыт такого рода запросов у Максима Соколова есть: ежегодная индексация утильсбора введена с подачи АвтоВАЗа.

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Эксперты полагают, что индексация утильсбора в России приведёт к подорожанию всех автомобилей: постепенно прибавят в цене и отечественные, и локализованные модели, а затем рост цен затронет подержанные машины. Хотя постановление правительства вступило в силу менее недели назад, россияне уже ощутили очередной виток повышения цен на автомобили. Переписали прайс-листы Geely, BelGee и Chery.

Обратная сторона медали — рекордные продажи новых автомобилей в сентябре 2024 года. Российский авторынок показал лучший результат с мая 2021 года: за четыре недели сентября владельцев нашли 150,9 тысячи легковушек. С января по сентябрь 2024 года в России реализовано 1 154 778 новых машин: на 60,9 процента больше, чем за девять месяцев 2023-го.

Источник:Lada.ru
Автор:Сергей Ильин
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