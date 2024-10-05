Глава АвтоВАЗа призвал защитить автопром от бюджетных иномарок

Эксперты полагают, что индексация утильсбора в России приведёт к подорожанию всех автомобилей: постепенно прибавят в цене и отечественные, и локализованные модели, а затем рост цен затронет подержанные машины. Хотя постановление правительства вступило в силу менее недели назад, россияне уже ощутили очередной виток повышения цен на автомобили. Переписали прайс-листы Geely, BelGee и Chery.