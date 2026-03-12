«АвтоВАЗ» зарегистрирует в России новый товарный знак Lada Business

Судя по документам, под брендом Lada Business компания планирует не только продавать автомобили и запчасти к ним, но также оказывать услуги по ремонту и сдавать машины в аренду.

До этого в России официально был зарегистрирован товарный знак Lada Parus. Соответствующая запись появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Согласно открытым данным, заявка на регистрацию была подана ещё в начале 2025 года.

Название Lada Parus защищено сразу по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это означает, что название быть использован не только для обозначения самих автомобилей, но и для игрушечных моделей, а также для услуг по ремонту и техническому обслуживанию машин.

