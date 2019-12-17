Хэтчбек Toyota Aygo станет кроссовером

Мэтт Харрисон подчеркнул, что в отличие от конкурентов Toyota удаётся с прибылью продавать субкомпактные модели А-класса, и заявил, что ежегодный тираж Aygo составляет 100 тысяч экземпляров. Поэтому японская фирма обязательно выпустит преемника Aygo, c «менее традиционной внешностью» в духе «актуальных потребительских запросов».
Актуальный Toyota Aygo
Топ-менеджер Toyota опроверг информацию о том, что новый Aygo станет электромобилем. По мнению Харрисона, субкомпактная модель на электротяге неизбежно будет дорогой, что отпугнёт целевую аудиторию. Специалист объяснил, что третье поколение Aygo разработают с прицелом на возможную электрификацию, но сначала на рынок выйдет версия с лёгким и недорогим двигателем внутреннего сгорания.
Toyota не боится ужесточения экологического стандарта и штрафов от европейских контролирующих органов — по расчётам Харрисона японская фирма сможет уложиться в норматив по среднему выбросу углекислого газа благодаря большому числу гибридов. В то же время до 2021 года на европейских рынок планируют вывести три «чистых» электрокара Toyota.
Вдобавок Мэтт Харрисон обрисовал рыночные перспективы «нишевых» машин Toyota: благодаря гамме экологически дружественных моделей, японской фирме удастся сохранить на европейском рынке и Land Cruiser, и Supra, и GT86. Специалист подтвердил, что новая GT86 вновь будет разработана в сотрудничестве с Subaru, но воздержался от подробностей.