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11:06

Хэтчбек Toyota Aygo станет кроссовером

Модель следующего поколения сменит форм-фактор

© Кроссовер Toyota Aygo, неофициальный рендер Autocar
Сергей Ильин
Компания Toyota намерена изменить концепцию сити-кара Aygo. Модель третьего поколения станет выше, обзаведётся увеличенным клиренсом и будет выглядеть как мини-вседорожник, сообщает Autocar со ссылкой на вице-президента европейского филиала Toyota Мэтта Харрисона. Премьера новинки ожидается к 2021-2022 году.

Мэтт Харрисон подчеркнул, что в отличие от конкурентов Toyota удаётся с прибылью продавать субкомпактные модели А-класса, и заявил, что ежегодный тираж Aygo составляет 100 тысяч экземпляров. Поэтому японская фирма обязательно выпустит преемника Aygo, c «менее традиционной внешностью» в духе «актуальных потребительских запросов».

Актуальный Toyota Aygo

Топ-менеджер Toyota опроверг информацию о том, что новый Aygo станет электромобилем. По мнению Харрисона, субкомпактная модель на электротяге неизбежно будет дорогой, что отпугнёт целевую аудиторию. Специалист объяснил, что третье поколение Aygo разработают с прицелом на возможную электрификацию, но сначала на рынок выйдет версия с лёгким и недорогим двигателем внутреннего сгорания.

Toyota не боится ужесточения экологического стандарта и штрафов от европейских контролирующих органов — по расчётам Харрисона японская фирма сможет уложиться в норматив по среднему выбросу углекислого газа благодаря большому числу гибридов. В то же время до 2021 года на европейских рынок планируют вывести три «чистых» электрокара Toyota.

Вдобавок Мэтт Харрисон обрисовал рыночные перспективы «нишевых» машин Toyota: благодаря гамме экологически дружественных моделей, японской фирме удастся сохранить на европейском рынке и Land Cruiser, и Supra, и GT86. Специалист подтвердил, что новая GT86 вновь будет разработана в сотрудничестве с Subaru, но воздержался от подробностей.

Источник: Autocar