Хэтчбек Toyota Aygo станет кроссовером

Топ-менеджер Toyota опроверг информацию о том, что новый Aygo станет электромобилем. По мнению Харрисона, субкомпактная модель на электротяге неизбежно будет дорогой, что отпугнёт целевую аудиторию. Специалист объяснил, что третье поколение Aygo разработают с прицелом на возможную электрификацию, но сначала на рынок выйдет версия с лёгким и недорогим двигателем внутреннего сгорания.

Toyota не боится ужесточения экологического стандарта и штрафов от европейских контролирующих органов — по расчётам Харрисона японская фирма сможет уложиться в норматив по среднему выбросу углекислого газа благодаря большому числу гибридов. В то же время до 2021 года на европейских рынок планируют вывести три «чистых» электрокара Toyota.