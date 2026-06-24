Ажиотаж: в Москве закончились канистры для бензина

В последние недели цены на канистры увеличились на 20−40% в зависимости от объёма и материала изготовления. Так, пятилитровая ёмкость подорожала с 300 до 500 рублей, а двадцатилитровая достигла стоимости в 4 тысячи рублей. Несмотря на это, товарный запас в розничных магазинах полностью исчерпан, и приобрести канистры можно лишь у частных продавцов на онлайн-площадках.

Власти призывали водителей не закупать топливо впрок, а заправки Москвы и Подмосковья отказываются продавать бензин в канистры. Однако за последнюю неделю ажиотаж охватил все ёмкости — от компактных пятилитровых до армейских двадцатилитровых. Вслед за канистрами вырос спрос на сопутствующие товары: воронки, лейки, шланги, насосы и даже резиновые перчатки. На некоторые позиции оформляют предзаказ с ожиданием около суток, а продавцы выкладывают дефицит в упаковках прямо на витрины.

В автомагазинах рекомендуют автомобилистам использовать топливные присадки-корректоры, так как участились случаи реализации бензина марки АИ-92 под видом АИ-95.

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