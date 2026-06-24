Россиянам рассказали, о каких неисправностях сигнализирует цвет антифриза

Так, бесцветный антифриз говорит о том, что жидкость потеряла свои свойства: по сути, это уже вода с остатками красителя. Такая смесь не защищает двигатель от коррозии и может замерзнуть в мороз. Требуется срочная замена.

Белая эмульсия в расширительном бачке — один из самых тревожных признаков. Она появляется при смешивании антифриза с маслом. Причина может быть в повреждённой прокладке головки блока цилиндров или в неисправности автоматической коробки передач. В обоих случаях нужна немедленная диагностика.

Бурый оттенок указывает на ржавчину внутри системы охлаждения. Коррозия разрушает металлические детали — чаще всего страдают блок цилиндров или радиатор.

Чёрный цвет антифриза — признак разрушения резиновых шлангов и уплотнителей. Их частицы засоряют систему, что может привести к серьёзным поломкам. В таком случае требуется замена всех повреждённых элементов, полная промывка системы и заливка свежей жидкости.

Эксперты подчёркивают, что изменение цвета охлаждающей жидкости — это повод немедленно обратиться в сервис. Игнорирование этих сигналов может привести к дорогостоящему ремонту двигателя.

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