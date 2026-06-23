В России за 10 млн рублей продают редкий пикап «Атаман» марки ГАЗ
Пикап 2021 года выпуска с пробегом 32 тыс. км выставлен на продажу в Тюмени. Владелец машины планирует выручить 10 млн рублей, выяснил журнал Motor. Автомобиль оснащён бензиновым мотором ЗМЗ мощностью 98 л.с.
«В отличном, коллекционном состоянии с уникальным идентификационным номером. Автомобиль всегда хранился в сухом теплом помещении. Дополнительная информация, фото и видео по запросу», — уточняет хозяин «Атамана».
В середине 1990-х годов грузовик создавали в качестве обновления модельного ряда Горьковского автозавода. Однако инженеры успели собрать лишь опытную партию из несколько десятков лёгких коммерческих машин.
«Атаман», оборудованный системой постоянного полного привода с межосевой блокировкой и раздаточной коробкой, построен на раме с неразрезными мостами. Кабина взята от грузовика ГАЗ-3307.
В ноябре 2024 года в Нижнем Новгороде продавали сразу три пикапа «Атаман». Приобрести грузовики можно было одним лотом. Ещё одна машина была выставлена в феврале 2025 года в Тюмени по цене 3,4 млн рублей.
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