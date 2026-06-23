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Опубликовано 23 июня 2026, 12:51
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В России за 10 млн рублей продают редкий пикап «Атаман» марки ГАЗ

В продаже возник пикап ГАЗ «Атаман» стоимостью 10 млн рублей. ГАЗ-2308 «Атаман» — это легковой автомобиль повышенной проходимости, выпускавшийся Горьковским автомобильным заводом с 1995 по 2001 год. Из-за того, что автомобиль собирался вручную и проект остался на стадии экспериментальной разработки, было выпущено очень мало (по некоторым историческим данным, всего около нескольких сотен штук) экземпляров.
ГАЗ-2308 «Атаман»
ГАЗ-2308 «Атаман»
© ГАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Пикап 2021 года выпуска с пробегом 32 тыс. км выставлен на продажу в Тюмени. Владелец машины планирует выручить 10 млн рублей, выяснил журнал Motor. Автомобиль оснащён бензиновым мотором ЗМЗ мощностью 98 л.с.

«В отличном, коллекционном состоянии с уникальным идентификационным номером. Автомобиль всегда хранился в сухом теплом помещении. Дополнительная информация, фото и видео по запросу», — уточняет хозяин «Атамана».

В середине 1990-х годов грузовик создавали в качестве обновления модельного ряда Горьковского автозавода. Однако инженеры успели собрать лишь опытную партию из несколько десятков лёгких коммерческих машин.

ГАЗ-2308 «Атаман»

ГАЗ-2308 «Атаман»

© ГАЗ

«Атаман», оборудованный системой постоянного полного привода с межосевой блокировкой и раздаточной коробкой, построен на раме с неразрезными мостами. Кабина взята от грузовика ГАЗ-3307.

В ноябре 2024 года в Нижнем Новгороде продавали сразу три пикапа «Атаман». Приобрести грузовики можно было одним лотом. Ещё одна машина была выставлена в феврале 2025 года в Тюмени по цене 3,4 млн рублей.

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Автор:Алексей Кованов
  1. Motor.ru/
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  3. В России за 10 млн рублей продают редкий пикап «Атаман» марки ГАЗ