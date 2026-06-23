В России за 10 млн рублей продают редкий пикап «Атаман» марки ГАЗ

«Атаман», оборудованный системой постоянного полного привода с межосевой блокировкой и раздаточной коробкой, построен на раме с неразрезными мостами. Кабина взята от грузовика ГАЗ-3307.

В ноябре 2024 года в Нижнем Новгороде продавали сразу три пикапа «Атаман». Приобрести грузовики можно было одним лотом. Ещё одна машина была выставлена в феврале 2025 года в Тюмени по цене 3,4 млн рублей.

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