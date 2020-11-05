Представлен сверхмощный шестиметровый «гиперлимузин» в стиле Rolls-Royce

Aznom Palladium представляет собой симбиоз роскоши Rolls-Royce Phantom и мощи Ram 1500. От британского премиум-седана итальянский лимузин получил похожую радиаторную решетку, узкую переднюю оптику, а также задние двери, которые открываются против хода движения. Габариты Palladium составляет 6890 миллиметров в длину, а ширина и высота исполинской модели приблизились к двум метрам. При этом масса гипертрофированного автомобиля – 2650 килограммов.

Интерьер «Палладиума» продолжает тему роскоши. Интерьер итальянского лимузина отделан премиальной двухцветной кожей и натуральным деревом. На центральной панели инженеры расположили 22-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, а в ножках заднего двухместного дивана разместили мини-бар с холодильником. Вдоль всего салона итальянцы провели регулируемую атмосферную подсветку. Кроме того, вместо классического багажника автомобиль оборудован выдвижным отделением для хранения вещей.