Представлен сверхмощный шестиметровый «гиперлимузин» в стиле Rolls-Royce

Aznom Palladium представляет собой симбиоз роскоши Rolls-Royce Phantom и мощи Ram 1500. От британского премиум-седана итальянский лимузин получил похожую радиаторную решетку, узкую переднюю оптику, а также задние двери, которые открываются против хода движения. Габариты Palladium составляет 6890 миллиметров в длину, а ширина и высота исполинской модели приблизились к двум метрам. При этом масса гипертрофированного автомобиля – 2650 килограммов.
Интерьер «Палладиума» продолжает тему роскоши. Интерьер итальянского лимузина отделан премиальной двухцветной кожей и натуральным деревом. На центральной панели инженеры расположили 22-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, а в ножках заднего двухместного дивана разместили мини-бар с холодильником. Вдоль всего салона итальянцы провели регулируемую атмосферную подсветку. Кроме того, вместо классического багажника автомобиль оборудован выдвижным отделением для хранения вещей.
Фото: Aznom
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Под капотом Aznom Palladium находится 5,7-литровый турбированный V8 мощностью 710 лошадиных сил (950 Нм). Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и позволяет лимузину разгоняться до «сотни» за 4,5 секунды. Максимальная скорость – 210 километров в час. Привод — подключаемый полный.
Всего итальянский производитель построит 10 уникальных «гиперлимузинов», каждый из которых будет выполнен в соответствии с пожеланиями заказчика. Стоимость модели пока не раскрывается.
В середине октября итальянская компания Aznom Automotive показала первые изображения интерьера Palladium. Шестиметровый «гиперлимузин» получил четырехместный салон с необычным диваном и охлаждаемым мини-баром.