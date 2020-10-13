Посмотрите на салон шестиметрового лимузина Aznom

Места для задних пассажиров будут не просто просторными, но и «ультракомфортными», заверяют в Aznom. Диван оборудован раздельными откидными спинками, наклон и высоту которых можно настраивать индивидуально. В «ножках» сиденья имеются выдвижные охлаждаемые отсеки для напитков и сигар и места для хранения мелочей. На более раннем рисунке был изображён также откидной столик с прорезями-держателями для бокалов.
На представленных скетчах интерьер отделан двухцветной кожей и деревянными панелями, однако по запросу клиента дизайнеры разработают эксклюзивное оформление. В компании отмечают, что возможности персонализации лимузина практически безграничны.
Фото: Aznom Automotive
Palladium, построенный совместно с Camal Studio, достигает в длину порядка почти 6000 миллиметров, а в высоту – 2000 миллиметров. Задние двери лимузина открываются против хода движения, как у его «одноклассника» Rolls-Royce Phantom. С Phantom автомобиль роднит также крупная решётка радиатора с вертикальными ламелями и оформление передней оптики.
Palladium получит 671-сильный двигатель с двумя турбинами – вероятно, его объём составит 5,7 литра – и систему полного привода, которой не оснащается флагманский Rolls-Royce.
Лимузин от Aznom представят в рамках автошоу Milano-Monza Open Air Motor Show, которое состоится в конце октября. Тираж Palladium составит всего 10 экземпляров.