Посмотрите на салон шестиметрового лимузина Aznom

Места для задних пассажиров будут не просто просторными, но и «ультракомфортными», заверяют в Aznom. Диван оборудован раздельными откидными спинками, наклон и высоту которых можно настраивать индивидуально. В «ножках» сиденья имеются выдвижные охлаждаемые отсеки для напитков и сигар и места для хранения мелочей. На более раннем рисунке был изображён также откидной столик с прорезями-держателями для бокалов.

На представленных скетчах интерьер отделан двухцветной кожей и деревянными панелями, однако по запросу клиента дизайнеры разработают эксклюзивное оформление. В компании отмечают, что возможности персонализации лимузина практически безграничны.