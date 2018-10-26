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12:24

Ателье Alpina выпустит ограниченную серию «заряженных» BMW 4 серии

Компания представила лимитированное издание B4 S Bi-Turbo Edition 99

Баварское ателье Alpina представило лимитированное издание купе и кабриолета B4 S Bi-Turbo под названием Edition 99. Машины получили форсированный до 452 сил двигатель, титановый выхлоп и пять вариантов окраски кузова. Тираж спецверсии составит всего 99 экземпляров.

От обычных Alpina B4 S Bi-Turbo машины с приставкой Edition 99 отличаются доработанной трехлитровой «шестеркой», отдача которой выросла с 440 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента до 452 сил и 680 Нм момента. Динамические характеристики при этом остались без изменений: полноприводное купе разгоняется до ста километров в час за 3,9 секунды, заднеприводное купе и кабриолет — за 4,2 и 4,3 секунды соответственно. Максимальная скорость в зависимости от модификации составляет 303-306 километров в час.

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Alpina B4 S Bi-Turbo Edition 99 комплектуются титановым выхлопом Akrapovič, который на семь килограммов легче стандартного, подвеской Sport Plus (только для купе), 20-дюймовыми коваными алюминиевыми колесами. Кроме того, в оснащение машин входят мультиконтурные сиденья, алюминиевые подрулевые лепестки в матовом черном цвете, самоблокирующийся дифференциал, отделка салона кожей и алькантарой.

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В феврале Alpina представила дизельный кроссовер XD3, построенный на базе BMW X3 нового поколения. Машина получила модернизированную рядную «шестерку», новую подвеску и особый режим работы полного привода.

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