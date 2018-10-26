Ателье Alpina выпустит ограниченную серию «заряженных» BMW 4 серии

От обычных Alpina B4 S Bi-Turbo машины с приставкой Edition 99 отличаются доработанной трехлитровой «шестеркой», отдача которой выросла с 440 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента до 452 сил и 680 Нм момента. Динамические характеристики при этом остались без изменений: полноприводное купе разгоняется до ста километров в час за 3,9 секунды, заднеприводное купе и кабриолет — за 4,2 и 4,3 секунды соответственно. Максимальная скорость в зависимости от модификации составляет 303-306 километров в час.