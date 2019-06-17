Видео: Genesis G70 повторил трюк из фильма «Малыш на драйве»

Марка Genesis опубликовала второе видео из серии роликов, где седан G70 повторяет трюки из известных фильмов. До этого автомобиль развернулся под полуприцепом, как в «Форсаже», а теперь – подрифтил по городским улицам, как в картине «Малыш на драйве» (Baby Driver).