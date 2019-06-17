Видео: Genesis G70 повторил трюк из фильма «Малыш на драйве»

Длительный тест Genesis G70: часть первая и вторая
Как и до этого, за рулем седана Genesis G70 находился гонщик и бывший соведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст. Главная фишка этого трюка – парное скольжение боком, выполняемое в нескольких сантиметрах от пикапа, выезжающего на дорогу задним ходом. В следующем эпизоде машина повторит трюк из фильма «Драйв».
В России Genesis G70 доступен с двухлитровым турбомотором, выдающим 197 и 247 лошадиных сил, полным приводом и автоматической коробкой передач. На американском рынке предлагается модификация с задним приводом и «механикой». Также можно заказать вариант с твин-турбо мотором 3.3 V6 (370 сил и 510 Нм).