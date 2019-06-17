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14:01

Видео: Genesis G70 повторил трюк из фильма «Малыш на драйве»

Южнокорейская марка выпустила новый ролик про седан G70

Марка Genesis опубликовала второе видео из серии роликов, где седан G70 повторяет трюки из известных фильмов. До этого автомобиль развернулся под полуприцепом, как в «Форсаже», а теперь – подрифтил по городским улицам, как в картине «Малыш на драйве» (Baby Driver).

Длительный тест Genesis G70: часть первая и вторая

Как и до этого, за рулем седана Genesis G70 находился гонщик и бывший соведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст. Главная фишка этого трюка – парное скольжение боком, выполняемое в нескольких сантиметрах от пикапа, выезжающего на дорогу задним ходом. В следующем эпизоде машина повторит трюк из фильма «Драйв».

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В России Genesis G70 доступен с двухлитровым турбомотором, выдающим 197 и 247 лошадиных сил, полным приводом и автоматической коробкой передач. На американском рынке предлагается модификация с задним приводом и «механикой». Также можно заказать вариант с твин-турбо мотором 3.3 V6 (370 сил и 510 Нм).

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