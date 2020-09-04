Видео: китайский электрокар взорвался во время зарядки

Судя по кадрам, это мог быть один из китайских конкурентов Tesla – кроссовер BAIC EX360, или гибридный автомобиль той же марки.

Машина начала дымиться почти сразу после того, как её подключили к зарядке. Владелец вызвал пожарных, которые прибыли на место и попытались остудить автомобиль холодной водой: на ролике видно, что они направили струю на его заднюю часть.