Электромобиль Hyundai Kona взорвался в гараже

Житель Монреаля Пьеро Косентино приобрел Hyundai Kona в марте 2018 года. 26 июля 2019 года он почувствовал запах гари, а затем заметил густой черный дым, поднимавшийся из гаража, примыкающего к дому. Когда мужчина выбежал на улицу, он увидел, что дверь гаража выбита взрывом и валяется на противоположной стороне улицы, а часть крыши обвалилась.
CBC.ca
В тушении пожара, который последовал за взрывом, принимали участие 30 человек. По словам начальника местной пожарной службы Луиза Десрозье, именно электромобиль находился в эпицентре пожара. По факту случившегося было инициировано расследование, в ходе которого будет установлена причина взрыва.
Электрическую модификацию Hyundai Kona представили в феврале прошлого года. Тогда сообщалось, что кроссоверу с нулевым уровнем выбросов положены две версии: базовая с батареей 39,2 киловатт-часа, 135-сильной установкой и запасом хода 300 километров и топовая (64 киловатт-часа, 204 силы, запас хода 470 километров). За все время с момента старта продаж модели не было зафиксировано ни одного случая возгорания.
Зато похожая ситуация произошла в апреле этого года с припаркованной Tesla Model S. Камеры на одном из паркингов в Китае засняли, как оставленный водителем электромобиль сначала начал дымиться, а затем взорвался. Огонь повредил машины, стоявшие в непосредственной близости.