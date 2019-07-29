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11:53

Электромобиль Hyundai Kona взорвался в гараже

Взрывная волна уничтожила часть частного дома

© CBC.ca
В Канаде произошел первый случай возгорания электрического кроссовера Hyundai Kona. По словам владельца машины, она просто стояла в гараже и даже не была подключена к розетке, когда случился взрыв.

Житель Монреаля Пьеро Косентино приобрел Hyundai Kona в марте 2018 года. 26 июля 2019 года он почувствовал запах гари, а затем заметил густой черный дым, поднимавшийся из гаража, примыкающего к дому. Когда мужчина выбежал на улицу, он увидел, что дверь гаража выбита взрывом и валяется на противоположной стороне улицы, а часть крыши обвалилась.

Последствия взрыва Hyundai Kona в гараже

CBC.ca

В тушении пожара, который последовал за взрывом, принимали участие 30 человек. По словам начальника местной пожарной службы Луиза Десрозье, именно электромобиль находился в эпицентре пожара. По факту случившегося было инициировано расследование, в ходе которого будет установлена причина взрыва.

Электрическую модификацию Hyundai Kona представили в феврале прошлого года. Тогда сообщалось, что кроссоверу с нулевым уровнем выбросов положены две версии: базовая с батареей 39,2 киловатт-часа, 135-сильной установкой и запасом хода 300 километров и топовая (64 киловатт-часа, 204 силы, запас хода 470 километров). За все время с момента старта продаж модели не было зафиксировано ни одного случая возгорания.

Зато похожая ситуация произошла в апреле этого года с припаркованной Tesla Model S. Камеры на одном из паркингов в Китае засняли, как оставленный водителем электромобиль сначала начал дымиться, а затем взорвался. Огонь повредил машины, стоявшие в непосредственной близости.

Источник: CBC.ca