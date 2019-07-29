Электромобиль Hyundai Kona взорвался в гараже

Электрическую модификацию Hyundai Kona представили в феврале прошлого года. Тогда сообщалось, что кроссоверу с нулевым уровнем выбросов положены две версии: базовая с батареей 39,2 киловатт-часа, 135-сильной установкой и запасом хода 300 километров и топовая (64 киловатт-часа, 204 силы, запас хода 470 километров). За все время с момента старта продаж модели не было зафиксировано ни одного случая возгорания.

Зато похожая ситуация произошла в апреле этого года с припаркованной Tesla Model S. Камеры на одном из паркингов в Китае засняли, как оставленный водителем электромобиль сначала начал дымиться, а затем взорвался. Огонь повредил машины, стоявшие в непосредственной близости.