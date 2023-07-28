Посмотрите на идеальный 20-летний Dodge Viper в стиле Барби

Посмотрите на идеальный 20-летний Dodge Viper в стиле БарбиПомимо экстравагантного экстерьера спорткар сохранился в аутентичном состоянии
В США продают розовый Dodge Viper 2022 года за 63 000 долларов (около 5,6 миллиона рублей). Продавец из штата Мэриленд предлагает приобрести автомобиль в идеальном внешнем и техническом состоянии. Учитывая ярко-розовый окрас кузова, владельцу будет не просто найти покупателя на столь экстравагантную модель. Однако в период мирового «Барби-бума» яркий «Вайпер» отлично вписывается в рекламную кампанию и без того успешного голливудского фильма.
Розовый оттенок никогда не был представлен в официальной палитре американской марки. Однако в 2017 году компания выпустила два лимитированных Viper в модификации Advanced Aero Solid Edition, которые получили похожий цвет кузова. При этом данный автомобиль выпустили с завода в другом оттенке.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Помимо яркого экстерьера, спорткар не получил никаких изменений. Салон модели, сохранившийся в превосходном состоянии, выполнен из натуральной чёрной кожи. Под капотом заднеприводного Viper находится легендарный восьмилитровый V10, отдача которого составляет 450 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает шестиступенчатая механическая трансмиссия.
Приобрести автомобиль, который органично вписывается в актуальную киноповестку, можно за 63 000 долларов (около 5,6 миллиона рублей по текущему курсу).
В конце июля в рекламной кампании Барби поучаствовал Porsche. Специалисты бренда превратили 911 модель в рестомод в стиле популярной куклы.