Посмотрите на идеальный 20-летний Dodge Viper в стиле Барби

Помимо экстравагантного экстерьера спорткар сохранился в аутентичном состоянии

В США продают розовый Dodge Viper 2022 года за 63 000 долларов (около 5,6 миллиона рублей). Продавец из штата Мэриленд предлагает приобрести автомобиль в идеальном внешнем и техническом состоянии. Учитывая ярко-розовый окрас кузова, владельцу будет не просто найти покупателя на столь экстравагантную модель. Однако в период мирового «Барби-бума» яркий «Вайпер» отлично вписывается в рекламную кампанию и без того успешного голливудского фильма.