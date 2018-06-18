Спорткар Porsche, забытый на 40 лет в гараже, выставили на продажу

В США выставили на продажу спорткар Porsche 356B в редкой модификации Super 90, который был выпущен для европейского рынка в 1962 году. Автомобиль последние 40 лет простоял без движения в гараже.

Спорткар изначально принадлежал немецкому священнику, который в 1970-х переехал в США и перевез Porsche 911 с собой. Впоследствии он продал автомобиль нынешнему владельцу, не занимавшемуся машиной на протяжении последних 40 лет. Купе осталось в полностью оригинальном состоянии – в нем ничего не менялось и не восстанавливалось.

Пробег спорткара достигает 71 тысячи километров. Машина сохранила оригинальный серый цвет кузова и красный тканевый салон.

Спорткар оснащается 1,6-литровой «четверкой» мощностью 90 лошадиных сил – для версии Super 90 базовый двигатель менялся на заводе. Купе, которое весит 934 килограмма, было способно набирать «сотню» примерно за 10 секунд.

Автомобиль оценили в 56,5 тысячи долларов.

Ранее в готовящемся к сносу гараже были найдены два классических спорткара 1960 годов: Ferrari 275 GTB и Shelby Cobra 427. До этого на территории фермы в штате Иллинойс обнаружили двухдверный Marmon Model L 1927 года – последний сохранившийся экземпляр модели.