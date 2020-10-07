Голый кузов легендарного «Бэтмобиля» продают за два миллиона рублей

В США выставили на продажу кузов «Бэтмобиля» из фильма про одноименного супергероя за 25 000 долларов (примерно два миллиона рублей по текущему курсу). Примечательно, что за эту стоимость покупатель получит исключительно пустой каркас из стекловолокна, без какой-либо начинки.