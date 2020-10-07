17:21

Голый кузов легендарного «Бэтмобиля» продают за два миллиона рублей

Его скопировали с супергеройского автомобиля из фильма Тима Бертона

Анастасия Дубина
В США выставили на продажу кузов «Бэтмобиля» из фильма про одноименного супергероя за 25 000 долларов (примерно два миллиона рублей по текущему курсу). Примечательно, что за эту стоимость покупатель получит исключительно пустой каркас из стекловолокна, без какой-либо начинки.

Изготовленный целиком из стекловолокна кузов является копией легендарного «Бэтмобиля» из фильма Тима Бертона 1989 года. Тот автомобиль в стиле ар-деко стал настоящей иконой всей франшизы. Машину отличали удлиненный капот, массивная турбина на капоте, а также широкий обвес, который иделально сочетался с мрачной эстетикой американского кинорежиссера.

Однако, вместо полноценного супергеройского автомобиля, за 25 000 долларов (примерно два миллиона рублей по текущему курсу) продавец готов расстаться только с голым каркасом, у которого отсутствуют какие-либо механизмы, шасси, интерьер и даже цвет. По задумке автора проекта, изготовленный вручную стекловолоконный кузов станет идеальной площадкой для любого автомобильного проекта.

В октябре прошлого года в России выставили на продажу копию «бэтмобиля» из фильма «Бэтмен против Супермена» с тепловизором, лазерным прицелом и имитацией пушки на капоте. Оценили супергеройский автомобиль в 55 миллионов рублей.

Источник: Motor1.com