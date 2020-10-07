Голый кузов легендарного «Бэтмобиля» продают за два миллиона рублей

Изготовленный целиком из стекловолокна кузов является копией легендарного «Бэтмобиля» из фильма Тима Бертона 1989 года. Тот автомобиль в стиле ар-деко стал настоящей иконой всей франшизы. Машину отличали удлиненный капот, массивная турбина на капоте, а также широкий обвес, который иделально сочетался с мрачной эстетикой американского кинорежиссера.
Однако, вместо полноценного супергеройского автомобиля, за 25 000 долларов (примерно два миллиона рублей по текущему курсу) продавец готов расстаться только с голым каркасом, у которого отсутствуют какие-либо механизмы, шасси, интерьер и даже цвет. По задумке автора проекта, изготовленный вручную стекловолоконный кузов станет идеальной площадкой для любого автомобильного проекта.
В октябре прошлого года в России выставили на продажу копию «бэтмобиля» из фильма «Бэтмен против Супермена» с тепловизором, лазерным прицелом и имитацией пушки на капоте. Оценили супергеройский автомобиль в 55 миллионов рублей.