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13:52

В батареях для электрокаров начнут использовать морскую воду

Компания IBM разработала новый тип аккумуляторов, в котором нет тяжелых металлов

Алексей Носаченко
В лаборатории IBM Research разработали новый тип батарей, в котором нет тяжелых металлов вроде кобальта и никеля. Вместо них используют специальные материалы, полученные из морской воды.

Первые тесты новых аккумуляторов подтвердили теоретические выводы об их возможной оптимизации для использования вместо традиционных литий-ионных. Причем такие батареи по всем параметрам лучше: быстрее скорость зарядки, больше плотность хранения энергии, выше мощность, ниже риск воспламенения и себестоимость. Кроме того, переход к получению катодной химии из морской воды позволит отказаться от «грязных» с точки зрения экологии методов добычи никеля.

В IBM не раскрывают, какие материалы стали заменителями тяжелых металлов, но известно, что найдены они путем использования технологии «семантического обогащения». Она базируется на искусственном интеллекте и методах машинного обучения, помогающих исследователям проверять гипотезы, одновременно обрабатывая результаты миллионов экспериментов.

Опытный образец батареи смогли зарядить до 80 процентов за пять минут; её энергоэффективность составила более 90 процентов; плотность хранения энергии по отношению к объему — 800 ватт-часов на литр, а удельная мощность — 10 000 ватт на литр.

Ранее французский стартап NAWA Technologies показал опытный образец электрического мотоцикла с гибридной батареей, состоящей из литий-ионных ячеек и ионисторов (суперконденсаторов) следующего поколения. Революционная разработка NAWA в десять раз более мощная и способна хранить в пять раз больше энергии, чем существующие аналоги.