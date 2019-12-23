В батареях для электрокаров начнут использовать морскую воду

Первые тесты новых аккумуляторов подтвердили теоретические выводы об их возможной оптимизации для использования вместо традиционных литий-ионных. Причем такие батареи по всем параметрам лучше: быстрее скорость зарядки, больше плотность хранения энергии, выше мощность, ниже риск воспламенения и себестоимость. Кроме того, переход к получению катодной химии из морской воды позволит отказаться от «грязных» с точки зрения экологии методов добычи никеля.
В IBM не раскрывают, какие материалы стали заменителями тяжелых металлов, но известно, что найдены они путем использования технологии «семантического обогащения». Она базируется на искусственном интеллекте и методах машинного обучения, помогающих исследователям проверять гипотезы, одновременно обрабатывая результаты миллионов экспериментов.
Опытный образец батареи смогли зарядить до 80 процентов за пять минут; её энергоэффективность составила более 90 процентов; плотность хранения энергии по отношению к объему — 800 ватт-часов на литр, а удельная мощность — 10 000 ватт на литр.
Ранее французский стартап NAWA Technologies показал опытный образец электрического мотоцикла с гибридной батареей, состоящей из литий-ионных ячеек и ионисторов (суперконденсаторов) следующего поколения. Революционная разработка NAWA в десять раз более мощная и способна хранить в пять раз больше энергии, чем существующие аналоги.