У Tesla появится батарея с ресурсом 1,6 миллиона километров

Как уверяет Forbes, на сегодняшний день в мире не существует электромобиля с батареей, ресурс которой достигает миллиона миль. Еще в апреле глава Tesla Илон Маск заявил, что компания работает над созданием такого «живучего» агрегата. Он пояснил, что появление и внедрение такого аккумулятора может сделать прибыльным каршеринг Robotaxi.
По словам Маска, модели Tesla создавались с прицелом на пробег в миллион километров – это подтверждают внутренние тесты компании. Однако заявленный автопроизводителем ресурс, например, у Model S находится на уровне между 300 и 500 тысячами миль (примерно 500-800 тысячи километров).
В июле текущего года стало известно, что немец Хансйорг Гемминген побил рекорд суммарных пробегов среди всех проданных электромобилей Tesla. На своем Tesla Roadster Гемминген-Хорнберг проехал 620 000 километров, а на Model S P85 – свыше 900 000 километров. Однако за время эксплуатации ему несколько раз меняли батарею – на 312,5 и 520,5 тысячи километров пробега.