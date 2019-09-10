У Tesla появится батарея с ресурсом 1,6 миллиона километров

Как уверяет Forbes, на сегодняшний день в мире не существует электромобиля с батареей, ресурс которой достигает миллиона миль. Еще в апреле глава Tesla Илон Маск заявил, что компания работает над созданием такого «живучего» агрегата. Он пояснил, что появление и внедрение такого аккумулятора может сделать прибыльным каршеринг Robotaxi.