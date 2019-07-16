Найдена Tesla Model S с пробегом почти миллион километров

За время эксплуатации ему несколько раз меняли батарею – на 312,5 и 520,5 тысячи километров пробега. ТО обошлось владельцу в 13 тысяч долларов, а ремонт – почти в 15 тысяч. Еще 47 тысяч долларов водитель потратил на зарядку машины.