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12:57

Найдена Tesla Model S с пробегом почти миллион километров

За все время эксплуатации на электромобиле только один раз был проведен крупный ремонт

© www.autowp.ru
Владелец Tesla Model S Хансйорг Гемминген заявил, что до конца года проедет на своем электрокаре миллион километров. Пока же на одометре 900 тысяч километров.
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По словам Геммингена, за все время владения лишь раз потребовалось заменить аккумуляторную батарею, никаких других проблем с электромобилем не возникало. Это уже не первая «Тесла»-рекордсмен в гараже Геммингена – ранее он проехал 620 000 километров на модели Roadster.

В конце мая сообщалось о Tesla Model S 2015 года с 725 тысячами километров пробега. Этот электрокар проезжал в месяц примерно по 27 тысяч километров, подзаряжаясь по несколько раз в день.

За время эксплуатации ему несколько раз меняли батарею на 312,5 и 520,5 тысячи километров пробега. ТО обошлось владельцу в 13 тысяч долларов, а ремонт почти в 15 тысяч. Еще 47 тысяч долларов водитель потратил на зарядку машины.

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