Найдена Tesla Model S с пробегом почти миллион километров

По словам Геммингена, за все время владения лишь раз потребовалось заменить аккумуляторную батарею, никаких других проблем с электромобилем не возникало. Это уже не первая «Тесла»-рекордсмен в гараже Геммингена – ранее он проехал 620 000 километров на модели Roadster.
Now I did it😃 https://t.co/m3PGfF2u3L pic.twitter.com/SChxAz1o5S— Hansjörg Gemmingen (@gem8mingen) 14 июля 2019 г.
В конце мая сообщалось о Tesla Model S 2015 года с 725 тысячами километров пробега. Этот электрокар проезжал в месяц примерно по 27 тысяч километров, подзаряжаясь по несколько раз в день.
За время эксплуатации ему несколько раз меняли батарею – на 312,5 и 520,5 тысячи километров пробега. ТО обошлось владельцу в 13 тысяч долларов, а ремонт – почти в 15 тысяч. Еще 47 тысяч долларов водитель потратил на зарядку машины.