Pininfarina выбрала имя для «самого мощного итальянского автомобиля»

Pininfarina Battista — первый полностью электрический гиперкар класса люкс. Двухдверка оснащена четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1926 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час Battista разгоняется за две секунды, до 300 — за 12 секунд. Максимальная скорость электрокара должна составить 402 километра в час, а запас хода — минимум 450 километров. На подпитку батарей от «быстрой» зарядки до 80 процентов придется потратить около 40 минут.