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10:43

Pininfarina выбрала имя для «самого мощного итальянского автомобиля»

Электрический гиперкар PF0 назовут в честь Джованни Баттисты «Пинин» Фарины

Компания Automobili Pininfarina назовет свою первую модель, известную под внутренним обозначим PF0, в честь основателя Carrozzeria Pininfarina Джованни Баттисты «Пинин» Фарины. Электрический гиперкар Battista дебютирует весной на автосалоне в Женеве как «самый мощный итальянский автомобиль».

Pininfarina Battista — первый полностью электрический гиперкар класса люкс. Двухдверка оснащена четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1926 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час Battista разгоняется за две секунды, до 300 — за 12 секунд. Максимальная скорость электрокара должна составить 402 километра в час, а запас хода — минимум 450 километров. На подпитку батарей от «быстрой» зарядки до 80 процентов придется потратить около 40 минут.

Серийная версия «Баттисты» получит активный задний спойлер, регулируемые секции в передней части кузова и настраиваемый диффузор.

Сборку гиперкаров Battista наладят на предприятии Pininfarina недалеко от итальянского Турина. Общий тираж выпуска составит 150 экземпляров. Из них 50 предназначены для рынка Северной Америки, 50 — Европы, а еще 50 разделят между клиентами с Ближнего Востока и из Азии. Продажи «Баттисты» начнутся осенью 2020 года. Цена — 2-2,5 миллиона долларов.

В основе Pininfarina Battista лежит углепластиковый монокок с тяговыми батареями, установленными между передними сиденьями и за задней перегородкой. Гиперкар выполнен в новом фирменном стиле, за простоту и элегантность получившем название Pura.

Позднее в линейке Automobili Pininfarina появится кроссовер, построенный на платформе, разработанной американским стартапом Rivian. Технологическим партнером проекта PF1 выступит хорватская Rimac, поставщик электромоторов и электронных компонентов. По имеющейся информации, кроссовер получит силовую установку мощностью 1100 лошадиных сил и 800-вольтовую систему зарядки.

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