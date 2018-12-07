Rivian и Rimac помогут Pininfarina построить 1000-сильный кроссовер

«Работа над PF1 уже началась, и сейчас мы находимся в стадии утверждения финального дизайна, — цитирует управляющего директора группы Mahindra & Mahindra Павана Гоенка издание Autocar India. — Дизайн модели снова разработает студия Pininfarina».
Технологическим партнером «Махиндры» в этом проекте может выступить Rimac. Хорватская фирма известна и как производитель гиперкаров, и как поставщик электрических компонентов для Porsche, Aston Martin, Koenigsegg. Ее электромоторы и блоки батарей Automobili Pininfarina также будет устанавливать на 2000-сильный гиперкар PF0.
Кроме того, компания подписала соглашение с американским стартапом Rivian. Разработанная им «скейтборд-платформа» ляжет в основу будущего кроссовера. По слухам, PF1 оснастят блоком батарей емкостью 135 киловатт-часов и силовой установкой с четырьмя электромоторами, суммарная мощность которой составит около 1100 лошадиных сил. Среди других особенностей: 800-вольтовая система зарядки и 24-дюймовые колеса.