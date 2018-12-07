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13:55

Rivian и Rimac помогут Pininfarina построить 1000-сильный кроссовер

Электрический вседорожник составит конкуренцию Lamborghini Urus

Компания Automobili Pininfarina, принадлежащая индийской группе Mahindra, выпустит три кроссовера. Самый мощный, с заводским обозначением PF1, будет прямым конкурентом Lamborghini Urus. Его построят на платформе, разработанной американским стартапом Rivian, и оснастят силовой установкой производства хорватской Rimac.

«Работа над PF1 уже началась, и сейчас мы находимся в стадии утверждения финального дизайна, — цитирует управляющего директора группы Mahindra & Mahindra Павана Гоенка издание Autocar India. — Дизайн модели снова разработает студия Pininfarina».

Силовая установка Pininfarina PF0 будет состоять из четырех электромоторов суммарной мощностью около 2000 лошадиных сил. С места до «сотни» гиперкар сможет разгоняться менее чем за две секунды, а до 300 километров в час — за 12 секунд. Запас хода — около 500 километров.

Технологическим партнером «Махиндры» в этом проекте может выступить Rimac. Хорватская фирма известна и как производитель гиперкаров, и как поставщик электрических компонентов для Porsche, Aston Martin, Koenigsegg. Ее электромоторы и блоки батарей Automobili Pininfarina также будет устанавливать на 2000-сильный гиперкар PF0.

Кроме того, компания подписала соглашение с американским стартапом Rivian. Разработанная им «скейтборд-платформа» ляжет в основу будущего кроссовера. По слухам, PF1 оснастят блоком батарей емкостью 135 киловатт-часов и силовой установкой с четырьмя электромоторами, суммарная мощность которой составит около 1100 лошадиных сил. Среди других особенностей: 800-вольтовая система зарядки и 24-дюймовые колеса.

Rivian R1T

Та же самая «тележка» лежит в основе собственных моделей Rivian: внедорожника R1S и пикапа R1T. Платформа представляет собой готовый набор из 200-киловаттных моторов, пневмоподвески, системы динамического контроля устойчивости и батареи, который можно масштабировать под конкретные нужны.

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