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18:19

Появилось новое изображение самого мощного итальянского автомобиля

Электрокар Battista приоткрыл детали экстерьера

Компания Automobili Pininfarina опубликовала очередное изображение-тизер электрогиперкара Battista. Новинка, названная в честь основателя кузовного ателье Carrozzeria Pininfarina Джованни Баттисты «Пинин» Фарины, дебютирует на международном автосалоне в Женеве.

«Самый мощный итальянский автомобиль», так называют Battista создатели, получит четырехмоторную силовую установку мощностью 1926 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час Battista сможет разгоняться за две секунды, до 300 — за 12 секунд. Максимальная скорость электрокара составит 402 километра в час. На одной зарядке Battista будет проезжать более 450 километров.

Из 150 экземпляров «Баттисты» 50 предназначены для клиентов из Северной Америки, 50 — Европы, а еще 50 — для покупателей с Ближнего Востока и из Азии. Продажи «Баттисты» начнутся осенью 2020 года. Цена — 2-2,5 миллиона долларов (131,7-164,2 миллиона рублей).

Позднее в линейке Automobili Pininfarina появится кроссовер PF1, построенный платформе, разработанной американским стартапом Rivian. Технологическим партнером проекта PF1 выступит хорватская Rimac.

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