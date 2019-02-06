Появилось новое изображение самого мощного итальянского автомобиля

«Самый мощный итальянский автомобиль», так называют Battista создатели, получит четырехмоторную силовую установку мощностью 1926 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час Battista сможет разгоняться за две секунды, до 300 — за 12 секунд. Максимальная скорость электрокара составит 402 километра в час. На одной зарядке Battista будет проезжать более 450 километров.