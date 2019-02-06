Появилось новое изображение самого мощного итальянского автомобиля

«Самый мощный итальянский автомобиль», так называют Battista создатели, получит четырехмоторную силовую установку мощностью 1926 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час Battista сможет разгоняться за две секунды, до 300 — за 12 секунд. Максимальная скорость электрокара составит 402 километра в час. На одной зарядке Battista будет проезжать более 450 километров.
Из 150 экземпляров «Баттисты» 50 предназначены для клиентов из Северной Америки, 50 — Европы, а еще 50 — для покупателей с Ближнего Востока и из Азии. Продажи «Баттисты» начнутся осенью 2020 года. Цена — 2-2,5 миллиона долларов (131,7-164,2 миллиона рублей).
Позднее в линейке Automobili Pininfarina появится кроссовер PF1, построенный платформе, разработанной американским стартапом Rivian. Технологическим партнером проекта PF1 выступит хорватская Rimac.