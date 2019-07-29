Pagani готовится к премьере экстремального Huayra BC Roadster

Обычный Pagani Huayra Roadster показали в 2017 году. В компании назвали его «самым сложным проектом» из когда-либо реализованных и оценили в 2 280 000 евро (160,8 миллиона рублей). За счет использования нового монокока из титана и углеволокна открытый вариант «Уайры» оказался на 80 килограммов легче купе — его снаряженная масса составила 1280 килограммов. При этом покупателям доступны два варианта крыши: жесткая со стеклянной центральной частью или мягкий верх с карбоновым каркасом.