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9:06

Pagani готовится к премьере экстремального Huayra BC Roadster

Гиперкар покажут на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич

Компания Pagani подготовила для Конкурса элегантности в Пеббл-Бич очередную новинку — гиперкар Huayra BC Roadster. Можно предположить, что он пойдет по стопам представленного в 2016 купе Huayra BC: получит облегченные компоненты подвески и более мощный V12 Mercedes-AMG.

Обычный Pagani Huayra Roadster показали в 2017 году. В компании назвали его «самым сложным проектом» из когда-либо реализованных и оценили в 2 280 000 евро (160,8 миллиона рублей). За счет использования нового монокока из титана и углеволокна открытый вариант «Уайры» оказался на 80 килограммов легче купе — его снаряженная масса составила 1280 килограммов. При этом покупателям доступны два варианта крыши: жесткая со стеклянной центральной частью или мягкий верх с карбоновым каркасом.

BC — это инициалы Бенни Кайола, покупателя самого первого автомобиля Pagani и её идейного вдохновителя.

Pagani Huayra BC

Родстер оснастили 6,0-литровым двигателем V12 Mercedes-AMG, который выдает 764 силы и 1000 Нм крутящего момента, и семиступенчатым «робот» Xtrac нового поколения. Версия с приставкой BC, если верить купе, получился ещё экстремальнее: она будет легче и мощнее — около 800 сил, получит переработанные кузовные панели и новые элементы подвески. Динамика разгона тоже улучшится: Huayra BC разгоняется до «сотни» за 2,7 секунды, но родстер может оказаться чуточку быстрее.

Но не таким быстрым, как штучный Huayra Pearl, который получил 1350-сильный V12 и способен разгоняться до 100 километров в час за 2,2 секунды. Максимальная скорость гиперкара составляет 400 километров в час.