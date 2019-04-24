Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп

Чтобы отбуксировать трейлер с S-образным коленом, Bug Bmx пришлось приварить к крыше автомобиля специальное крепление. Двигатель — 1.9 TDI — остался без изменений. Он выдает 90 лошадиных сил (210 Нм) и способен разгонять «Жука» до 100 километров в час за 14,4 секунды. Масса машины — 1270 килограммов.