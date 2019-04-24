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17:54

Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп

Двигатель машины выдает 90 сил и 210 Нм момента

YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер. Для этого он взял современную версию «Жука» с дизельным двигателем 1.9 TDI и большой трейлер.

Вот так буксируют 90-метровую колонну массой 183 тонны

Чтобы отбуксировать трейлер с S-образным коленом, Bug Bmx пришлось приварить к крыше автомобиля специальное крепление. Двигатель — 1.9 TDI — остался без изменений. Он выдает 90 лошадиных сил (210 Нм) и способен разгонять «Жука» до 100 километров в час за 14,4 секунды. Масса машины — 1270 килограммов.

Видео: Bug Bmx

Ранее электрическая Tesla Model X P100D отбуксировала пассажирский лайнер Boeing 787-9 Dreamliner, масса которого составляйте 126 тонн, а также вытащила из тоннеля груженные породой вагонетки, масса которых — 113,4 тонны.

Оригинальный ролик 1974 года.

В 2013 году Nissan Patrol установил рекорд Гиннеса, отбуксировав грузовой ИЛ-76 массой 170,9 тонны. Внедорожнику удалось проехать с грузом более 50 метров по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Шарджа, ОАЭ.

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