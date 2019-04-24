Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп

Чтобы отбуксировать трейлер с S-образным коленом, Bug Bmx пришлось приварить к крыше автомобиля специальное крепление. Двигатель — 1.9 TDI — остался без изменений. Он выдает 90 лошадиных сил (210 Нм) и способен разгонять «Жука» до 100 километров в час за 14,4 секунды. Масса машины — 1270 килограммов.
Видео: Bug Bmx
Ранее электрическая Tesla Model X P100D отбуксировала пассажирский лайнер Boeing 787-9 Dreamliner, масса которого составляйте 126 тонн, а также вытащила из тоннеля груженные породой вагонетки, масса которых — 113,4 тонны.
Оригинальный ролик 1974 года.
В 2013 году Nissan Patrol установил рекорд Гиннеса, отбуксировав грузовой ИЛ-76 массой 170,9 тонны. Внедорожнику удалось проехать с грузом более 50 метров по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Шарджа, ОАЭ.