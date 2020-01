Видео: Volkswagen попрощался с Beetle под песню The Beatles

Компания Volkswagen официально попрощалась с Beetle, выпустив видеотрибьют под названием The Last Mile (Последняя миля). В ролике показаны основные этапы жизни владельца «Жука», саундтреком для которых стала кавер-версия знаменитой песни группы The Beatles «Let It Be» в исполнении учащихся музыкальной школы Pro Musica Youth Chorus.