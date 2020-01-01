Видео: Volkswagen попрощался с Beetle под песню The Beatles

Volkswagen Beetle — один из самых узнаваемых автомобилей в мировой истории. В классическом виде без существенного изменения конструкции и компоновки он продержался на конвейере 65 лет, с 1938 по 2003 год. В 1998-м началось производство New Beetle с двигателем спереди. В 2012 году на рынок вышла модель нового поколения на платформе Jetta, а осенью 2018-го концерн Volkswagen принял решение о прекращении её производства.