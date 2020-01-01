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13:51

Видео: Volkswagen попрощался с Beetle под песню The Beatles

Компания выпустила эмоциональный ролик о своей самой узнаваемой модели

Алексей Носаченко
Компания Volkswagen официально попрощалась с Beetle, выпустив видеотрибьют под названием The Last Mile (Последняя миля). В ролике показаны основные этапы жизни владельца «Жука», саундтреком для которых стала кавер-версия знаменитой песни группы The Beatles «Let It Be» в исполнении учащихся музыкальной школы Pro Musica Youth Chorus.

Анимационный ролик, созданный совместно с нью-йоркским рекламным агентством Johannes Leonardo, рассказывает историю мальчика, главные события в жизни которого так или иначе связаны с Volkswagen Beetle. Герой видео взрослеет, обзаводится собственной семьей, растит детей и, наконец, становится старым. К этому времени мир уже изменился: развивается зеленая энергетика и набирают популярность электромобили. Трансформацию отрасли подтверждают слова: «Там, где заканчивается одна дорога, начинается другая».

В ролике много отсылок к старым рекламным кампаниям Volkswagen, а также работам Энди Уорлоха.

Volkswagen Beetle — один из самых узнаваемых автомобилей в мировой истории. В классическом виде без существенного изменения конструкции и компоновки он продержался на конвейере 65 лет, с 1938 по 2003 год. В 1998-м началось производство New Beetle с двигателем спереди. В 2012 году на рынок вышла модель нового поколения на платформе Jetta, а осенью 2018-го концерн Volkswagen принял решение о прекращении её производства.