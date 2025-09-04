Стало известно, когда в России появится седан от Belgee

Возможно, со временем он заменит Geely Emgrand

Раскрыта дата российского дебюта седана Belgee. Третья модель белорусско-китайской марки — седан S50 — выйдет на российский рынок до конца сентября, сообщает портал Quto со ссылкой на представителей Belgee. S50 представляет собой Geely Emgrand с другими шильдиками, выпускаемый заводом «БелДжи» под Минском. В российском модельном ряду он присоединится к кроссоверам X50 (он же Coolray) и X70 (Atlas Pro).