Стало известно, когда в России появится седан от Belgee

Стало известно, когда в России появится седан от BelgeeВозможно, со временем он заменит Geely Emgrand
В длину седан Belgee S50 достигает 4638 миллиметров, в ширину и высоту — 1822 и 1460 миллиметров соответственно при колесной базе 2650 миллиметров. Клиренс равен 122 миллиметрам, в багажнике умещается до 500 литров груза.
S50 идентичен Emgrand и по «технике»: в движение его приводит атмосферный ДВС объемом 1,5 литра, выдающий 122 лошадиные силы и 152 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач либо с шестидиапазонным автоматом. Привод у «четырехдверки» только передний.
В Белоруссии стоимость Belgee S50 стартует с 52 900 местных рублей без скидок, что в российский составляет примерно 1,4 миллиона. За Geely Emgrand в России просят от 2,2 миллиона рублей или от 1,7 миллиона со всеми возможными выгодами.
В начале августа сообщалось, что Belgee готовится поставить на конвейер X80 — кроссовер с параллельно-гибридной силовой установкой на базе Geely Galaxy Starship 7. Ему прочат появление и на российском рынке.