Новости
Опубликовано 04 сентября 2025, 11:54
1 мин.

Стало известно, когда в России появится седан от Belgee

Возможно, со временем он заменит Geely Emgrand 
Раскрыта дата российского дебюта седана Belgee. Третья модель белорусско-китайской марки — седан S50 — выйдет на российский рынок до конца сентября, сообщает портал Quto со ссылкой на представителей Belgee. S50 представляет собой Geely Emgrand с другими шильдиками, выпускаемый заводом «БелДжи» под Минском. В российском модельном ряду он присоединится к кроссоверам X50 (он же Coolray) и X70 (Atlas Pro).
Belgee S50
Belgee S50
© Belgee
Мария Руцкая
Мария Руцкая

В длину седан Belgee S50 достигает 4638 миллиметров, в ширину и высоту — 1822 и 1460 миллиметров соответственно при колесной базе 2650 миллиметров. Клиренс равен 122 миллиметрам, в багажнике умещается до 500 литров груза.

Belgee S50

Belgee S50

© Belgee

S50 идентичен Emgrand и по «технике»: в движение его приводит атмосферный ДВС объемом 1,5 литра, выдающий 122 лошадиные силы и 152 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач либо с шестидиапазонным автоматом. Привод у «четырехдверки» только передний.

Читайте на тему:

В Белоруссии стоимость Belgee S50 стартует с 52 900 местных рублей без скидок, что в российский составляет примерно 1,4 миллиона. За Geely Emgrand в России просят от 2,2 миллиона рублей или от 1,7 миллиона со всеми возможными выгодами.

В начале августа сообщалось, что Belgee готовится поставить на конвейер X80 — кроссовер с параллельно-гибридной силовой установкой на базе Geely Galaxy Starship 7. Ему прочат появление и на российском рынке.

Источник:Quto
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Belgee
#Новинки
#Седаны
#Россия