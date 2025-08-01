Belgee начнет выпускать новый гибридный кроссовер X80

Belgee начнет выпускать новый гибридный кроссовер X80Он станет четвертой моделью белорусско-китайской марки после X50, X70 и S50
Источники сообщают, что Belgee уже оформила сертификат соответствия на модель X80, и заводской индекс в нем соответствует Geely Galaxy Starship 7. В скором времени производитель должен получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — документ, необходимый для вывода автомобиля на рынки стран ЕАЭС.
Подробностей о кроссовере белорусской сборки пока нет. Однако характеристики гибридного Geely Galaxy Starship 7, появившегося в Китае в прошлом году, давно не секрет.
Длина кроссовера составляет 4740 миллиметров, ширина и высота — 1905 и 1685 миллиметров соответственно при колесной базе 2755 миллиметров. Салон похож на оный у соплатформенного электрокара Geely EX5, который, к слову, уже собирают в Белоруссии под оригинальной китайской маркой.
В движение автомобиль приводит PHEV-установка с полуторалитровым «атмосферником» мощностью 112 лошадиных сил и установленным на передней оси электромотором на 218 сил. Стоит отметить, что «донорский» Geely в Россию собираются привезти с дефорсированным до 99 сил ДВС.
Запас хода на электричестве — от 55 до 120 километров, а с полным баком и заряженной батареей кросс проедет до 1420 километров по китайскому циклу CLTC.