Belgee начнет выпускать новый гибридный кроссовер X80

Источники сообщают, что Belgee уже оформила сертификат соответствия на модель X80, и заводской индекс в нем соответствует Geely Galaxy Starship 7. В скором времени производитель должен получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — документ, необходимый для вывода автомобиля на рынки стран ЕАЭС.

Подробностей о кроссовере белорусской сборки пока нет. Однако характеристики гибридного Geely Galaxy Starship 7, появившегося в Китае в прошлом году, давно не секрет.