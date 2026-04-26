Белорусам закрыли бизнес по привозу автомобилей в РФ: ставки подняли кратно

Постановление вносит и ряд других важных изменений. Категории транспортных средств привели в соответствие с российскими нормами, что должно упростить взаимную торговлю и учёт в рамках Союзного государства.

Увеличен минимальный срок владения автомобилем для иностранных физических лиц — теперь удерживать машину в собственности, чтобы ввезти её по льготной ставке, нужно дольше. Это усложняет схемы с быстрой перепродажей. Кроме того, шасси теперь также облагаются утильсбором, а два ранее действовавших постановления — по транспортным средствам и по самоходным машинам — объединили в единый документ.

При этом белорусские автопроизводители освобождаются от уплаты утильсбора при условии, что самостоятельно берут на себя обязательства по утилизации выпущенной техники, что служит дополнительным стимулом для локальной сборки.

Власти прямо заявляют, что цель нововведений — именно защита внутреннего рынка, и бьют они по тем, кто на этом рынке зарабатывает, а не по конечным потребителям. Постановление вступило в силу после официального опубликования 24 апреля 2026 года.

