Опубликовано 23 апреля 2026, 10:57
Названы причины, из-за которых автопроизводители отказались от создания двигателей-миллионников

«За рулем» перечислил 4 причины отказа автобрендов от двигателей-миллионников. Создать двигатель, способный без капремонта пройти миллион километров, технически несложно даже сегодня, однако автопроизводители сознательно отказались от выпуска таких моторов по четырем основным причинам, пишет эксперт журнала Михаил Колодочкин.
Названы причины, из-за которых автопроизводители отказались от создания двигателей-миллионников
© Нейросеть
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Во-первых, современные жесткие экологические нормы и требования к экономичности заставляют конструкторов жертвовать надежностью: «миллионник» предполагает использование чугунного блока, большого рабочего объема и отказа от прямого впрыска, что противоречит борьбе за выбросы CO2 и расход топлива.

Во-вторых, производителям выгоднее выпускать товар, четко рассчитанный на гарантийный срок и не более того — это стандартная практика массового рынка.

В-третьих, чисто техническое ограничение: современные алюминиевые блоки с открытой рубашкой охлаждения из-за недостаточной жесткости неизбежно деформируются, и их цилиндры просто не могут выдержать миллион километров.

И в-четвертых, ключевая причина — сам потребитель больше не хочет ездить на одной машине всю жизнь: сегодняшнему покупателю важнее быть в тренде, получать новые системы безопасности, автопилоты, современный свет и мультимедиа, чем владеть «неубиваемым», но устаревшим автомобилем.

Эксперт подчеркивает: надежная машина нужна всем, но вот ездить на ней десятилетиями и передавать по наследству хотят только единицы.

Читайте также:

Операция «Наследник»: УАЗ вспомнил несостоявшийся проект 3170

Раскрыты важные особенности новых BMW X7 российской сборки

Эксперт отметил сложности при обслуживании китайских Skoda

Источник:За рулем
Автор:Алексей Морозов
#Автопром