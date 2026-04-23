Названы причины, из-за которых автопроизводители отказались от создания двигателей-миллионников

Во-первых, современные жесткие экологические нормы и требования к экономичности заставляют конструкторов жертвовать надежностью: «миллионник» предполагает использование чугунного блока, большого рабочего объема и отказа от прямого впрыска, что противоречит борьбе за выбросы CO2 и расход топлива.

Во-вторых, производителям выгоднее выпускать товар, четко рассчитанный на гарантийный срок и не более того — это стандартная практика массового рынка.

В-третьих, чисто техническое ограничение: современные алюминиевые блоки с открытой рубашкой охлаждения из-за недостаточной жесткости неизбежно деформируются, и их цилиндры просто не могут выдержать миллион километров.

И в-четвертых, ключевая причина — сам потребитель больше не хочет ездить на одной машине всю жизнь: сегодняшнему покупателю важнее быть в тренде, получать новые системы безопасности, автопилоты, современный свет и мультимедиа, чем владеть «неубиваемым», но устаревшим автомобилем.

Эксперт подчеркивает: надежная машина нужна всем, но вот ездить на ней десятилетиями и передавать по наследству хотят только единицы.

Операция «Наследник»: УАЗ вспомнил несостоявшийся проект 3170

Раскрыты важные особенности новых BMW X7 российской сборки

Эксперт отметил сложности при обслуживании китайских Skoda