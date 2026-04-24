Опубликовано 24 апреля 2026, 10:48
1 мин.

Jetour представил первый в линейке туристический мини-дом

Новый внедорожник Jetour превращается в дом на колёсах с двухъярусной спальней. На Пекинском автосалоне 2026 года состоялась мировая премьера концептуального внедорожника Jetour Shanhai L10. Модель представляет собой новую линейку «туристических мини-домов» бренда и позиционируется как флагманский роскошный кемпер, воплощающий идею «мобильного шале».
Jetour Shanhai L10
Jetour Shanhai L10
© Motor
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Ключевая особенность концепта — трансформируемый салон. Внутри предусмотрены двухъярусная спальня и три обособленные зоны, а снаружи — множество выдвижных модулей, которые превращают автомобиль в полноценное жилое пространство. Jetour намерен сделать кемпинг уровня дорогих домов на колёсах доступным для широкой аудитории. На выставочном стенде для наглядности установлены выдвижная двухъярусная палатка и модульная кухня в багажнике.

Jetour Shanhai L10 стал частью новой глобальной стратегии бренда. Вступление компании в программу поддержки инновационного туризма подтверждает её намерение развивать направление туристических автомобилей и в будущем выпускать подобные модели серийно.

