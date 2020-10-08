Bentley назвала стоимость обновленного Bentayga в России

После рестайлинга «Бентайга» обзавелся новым «передком» с увеличившейся в размерах «матричной» решеткой радиатора и овальными фарами с «хрустальной» подложной. Сзади появились новые фонари в стиле Continental GT; выхлопные патрубки и спойлер поменяли форму. Кроме того, кроссовер впервые укомплектовали щетками стеклоочистителей с подогреваемыми форсунками.