Maserati начала продавать в России Levante с «восьмеркой» Ferrari

Российским покупателям стали доступны Maserati Levante GTS и Levante Trofeo. Оба кроссовера оснащены 3,8-литровым твин-турбо двигателем V8 производства Ferrari, восьмидиапазонным автоматом и системой полного привода Q4. На Levante GTS мотор выдает 530 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента, на Levante Trofeo — 580 сил при том же моменте. Младший кроссовер разгоняется до «сотни» за 4,3 секунды, топовый — за 4,1 секунды.