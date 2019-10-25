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14:53

Maserati начала продавать в России Levante с «восьмеркой» Ferrari

Начальная цена кроссовера — 12 миллионов рублей

Maserati Levante Trofeo
Компания Maserati объявила о начале продаж в России кроссоверов Levante с V-образной «восьмеркой» Ferrari. Модификации GTS и Trofeo будут поставлять только на заказ начиная с весны следующего года. Минимальная цена, которую придётся заплатить за такую машину — 12 миллионов рублей.

Российским покупателям стали доступны Maserati Levante GTS и Levante Trofeo. Оба кроссовера оснащены 3,8-литровым твин-турбо двигателем V8 производства Ferrari, восьмидиапазонным автоматом и системой полного привода Q4. На Levante GTS мотор выдает 530 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента, на Levante Trofeo — 580 сил при том же моменте. Младший кроссовер разгоняется до «сотни» за 4,3 секунды, топовый — за 4,1 секунды.

Главный конкурент Levante — Porsche Cayenne Turbo. Обычный кроссовер c 550-сильным V8 4.0 стоит от 10 415 000 рублей, а Cayenne Turbo Coupe — от 11 013 000 рублей. При этом Levante GTS обойдется в 12 миллионов рублей, а Levante Trofeo — в 13,3 миллиона рублей.

В оснащение Levante GTS вошли спортивные кресла с обивкой из натуральной кожи, аудиосистема Harman Kardon с 10 динамиками, 20-дюймовые колеса, адаптивные матричные фары, электронноуправляемые амортизаторы, медиасистема с 8,4-дюймовым дисплеем.

Для Levante Trofeo предложена отделка сидений кожей Pieno Fiore, 22-дюймовые колеса, декоративные элементы из композита и усиленные тормозные механизмы.

В январе этого года стало известно, что Maserati привезет в Россию пять Levante из особой серии Vulcano, общий тираж которой составляет 150 автомобилей. Кроссоверы спецсерии окрасили в матовый серый цвет, оснащаются 21-дюймовыми дисками и красными суппортами шестипоршневых тормозных механизмов Brembo.

Источник: wroom.ru