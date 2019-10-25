Maserati начала продавать в России Levante с «восьмеркой» Ferrari

Российским покупателям стали доступны Maserati Levante GTS и Levante Trofeo. Оба кроссовера оснащены 3,8-литровым твин-турбо двигателем V8 производства Ferrari, восьмидиапазонным автоматом и системой полного привода Q4. На Levante GTS мотор выдает 530 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента, на Levante Trofeo — 580 сил при том же моменте. Младший кроссовер разгоняется до «сотни» за 4,3 секунды, топовый — за 4,1 секунды.
Главный конкурент Levante — Porsche Cayenne Turbo. Обычный кроссовер c 550-сильным V8 4.0 стоит от 10 415 000 рублей, а Cayenne Turbo Coupe — от 11 013 000 рублей. При этом Levante GTS обойдется в 12 миллионов рублей, а Levante Trofeo — в 13,3 миллиона рублей.
В оснащение Levante GTS вошли спортивные кресла с обивкой из натуральной кожи, аудиосистема Harman Kardon с 10 динамиками, 20-дюймовые колеса, адаптивные матричные фары, электронноуправляемые амортизаторы, медиасистема с 8,4-дюймовым дисплеем.
Для Levante Trofeo предложена отделка сидений кожей Pieno Fiore, 22-дюймовые колеса, декоративные элементы из композита и усиленные тормозные механизмы.
В январе этого года стало известно, что Maserati привезет в Россию пять Levante из особой серии Vulcano, общий тираж которой составляет 150 автомобилей. Кроссоверы спецсерии окрасили в матовый серый цвет, оснащаются 21-дюймовыми дисками и красными суппортами шестипоршневых тормозных механизмов Brembo.