Bentley лишит европейцев быстрейшего в мире кроссовера

Подробности о возможностях персонализации интерьера и экстерьера обновлённого Bentayga Speed, технических характеристиках и цене сообщат на мероприятии Bentley 12 августа. Ключевыми рынками для новинки станут Ближний Восток, США и Азия. Привезут топ-версию кроссовера и в Россию, но у нас Bentayga Speed появится только в 2021 году.