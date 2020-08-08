Bentley лишит европейцев быстрейшего в мире кроссовера

Официальные фотографии прототипа Bentley Bentayga Speed позволяют судить, что топ-версия кроссовера обновится по аналогии с Bentayga V8, а отличия сведутся к слегка переосмысленному аэродинамическому обвесу с развитым передним сплиттером и диффузором, увеличенному заднему спойлеру, а также к штатной установке спортивного выхлопа с парой сдвоенных овальных патрубков.
Фото: Обновлённый Bentley Bentayga Speed
По информации журнала Autocar, после рестайлинга Bentayga Speed сохранит 635-сильный (900 Нм) W12 объёмом 6,0 литра и статус быстрейшего в мире серийного кроссовера с максимальной скоростью 306 километров в час. Однако европейцам модификацию Speed не предложат: из-за ужесточения экологических стандартов гамма будет ограничена 550-сильной версией V8, а позже появится заряжаемый гибрид на основе V6 объёмом 2,9 литра.
Подробности о возможностях персонализации интерьера и экстерьера обновлённого Bentayga Speed, технических характеристиках и цене сообщат на мероприятии Bentley 12 августа. Ключевыми рынками для новинки станут Ближний Восток, США и Азия. Привезут топ-версию кроссовера и в Россию, но у нас Bentayga Speed появится только в 2021 году.