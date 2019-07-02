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16:08

Bentley построила две «Бентайги» с салоном из твида

Кроссоверы стали результатом сотрудничества отделения Mulliner и мастерской Huntsman

Старейший британский дилер «Бентли» Jack Barclay представил две специальные версии кроссовера Bentayga. Оба автомобиля стали результатом сотрудничества придворного ателье Mulliner и известной швейной мастерской Huntsman, специализирующейся на пошиве классической мужской одежды.

Коллаборация стала частью празднования 100-летнего юбилея обоих брендов: в 1919 году была зарегистрирована Bentley Motors Ltd., а на знаменитой улице Savile Row в Лондоне открылся бутик Huntsman. Мастерская славится своим твидом, поэтому обе версии «Бентайги» получили салон с отделкой из разных вариантов ткани, в том числе архивной Peck 62, воссозданной к годовщине компании, и соответствующие названия — Businessman и Sportsman.

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Bentayga Businessman можно опознать по шахматной доске на заднем подлокотнике — она символизирует клетчатый пол в шоу-руме Jack Barclay, который не менялся с 1954 года и двухцветному окрасу. Для отделки дверей, передней панели и сидений используется кожа, углепластик и, конечно же, твид. Вариант Sportsman отличается салоном из синей кожи Imperial Blue, деревянными вставками Liquid Amber, шерстяной тканью с более выраженным узором и цветом кузова Candy Red. Каждому покупателю юбилейной версии кроссовера Jack Barclay также предложит сшитый по спецзаказу пиджак Huntsman с эксклюзивным дизайном подкладки.

В марте этого года Bentley и Mulliner представили тематическую спецверсию «Бентайги», посвященную истории добычи жемчуга в Персидском заливе. Вся пять автомобилей с отделкой салона темным эвкалиптом и перламутром заказал клиент марки с Ближнего Востока.

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