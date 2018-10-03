Bentley оставила Европу без самого мощного дизельного внедорожника

Дизельная Bentayga была представлена два года назад. Внедорожник оснащается четырехлитровой «восьмеркой» с тройным наддувом (две обычные турбины и нагнетатель с электрическим приводом), выдающей 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» такой автомобиль может ускоряться за 4,8 секунды. Максимальная скорость – 270 километров в час.