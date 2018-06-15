До России добрался Bentley Bentayga с двигателем от Lamborghini

Компания Bentley вывела на российский рынок внедорожник Bentayga с бензиновым двигателем V8, которым также комплектуются соплатформенные модели Porsche Cayennе и Lamborghini Urus. Стоимость модели составляет 19 990 000 рублей – на 500 тысяч рублей дороже базовой дизельной Bentayga.

Новый для модели двигатель – это четырехлитровая битурбо «восьмерка», которая выдает 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. «Сотню» такая машина набирает за 4,5 секунды. Максимальная скорость – 290 километров час.

Для сравнения, на «Кайенне» силовая установка развивает такую же мощность, но первых ста километров в час Porsche достигает на шесть десятых секунды быстрее.

У новинки впервые среди других модификаций Bentayga появились окрашенные в красный цвет тормозные суппорты. В качестве опции для машины можно заказать карбон-керамические тормоза – десятипоршневые с 400-миллиметровыми дисками спереди и четырехпоршневые c 370-миллиметровыми дисками сзади.

В линейке Bentley Bentayga также есть вариант с 435-сильным дизелем V8 и 608-сильным шестилитровым бензиновым мотором W12. В России первый из них стоит от 11,9 миллиона рублей, а второй – от 16 миллионов рублей.