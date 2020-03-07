Bentley Mulliner может выпустить коллекционную Bentayga кабриолет

Одним из обязательных условий для реализации проекта кабриолета Bentayga руководитель Mulliner назвал соответствие стилю Bentley. Кроме того, роскошный кроссовер с открытым верхом должен быть востребован у потенциальных покупателей.

Очевидно, что версия Bentayga с открытой крышей не будет массовой, но несколько десятков кроссоверов-кабриолетов от ателье Mulliner могут быть забронированы ещё на этапе разработки, как это случилось с двухместной баркеттой Bacalar, несмотря на стартовую цену в 1,5 миллиона фунтов (134 миллиона рублей по текущему курсу).