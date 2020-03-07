Bentley Mulliner может выпустить коллекционную Bentayga кабриолет

Одним из обязательных условий для реализации проекта кабриолета Bentayga руководитель Mulliner назвал соответствие стилю Bentley. Кроме того, роскошный кроссовер с открытым верхом должен быть востребован у потенциальных покупателей.
Очевидно, что версия Bentayga с открытой крышей не будет массовой, но несколько десятков кроссоверов-кабриолетов от ателье Mulliner могут быть забронированы ещё на этапе разработки, как это случилось с двухместной баркеттой Bacalar, несмотря на стартовую цену в 1,5 миллиона фунтов (134 миллиона рублей по текущему курсу).
Идея выпустить богато оснащённый кабриолет повышенной проходимости на базе серийной модели не нова — компания Nissan четыре года выпускала Murano Cross Cabriolet, около года продержался на конвейере Land Rover Range Rover Evoque с открытой крышей. В большинстве случаев выпуск нишевых моделей на базе массовых кроссоверов убыточен.
Успех родстера Bacalar с экзотическим кузовом может побудить Bentley Mulliner к развитию направления коучбилдинга, и на волне популярности вседорожников у заводского кабриолета на базе Bentayga есть шансы на воплощение. Определённо, цена коллекционного кроссовера Bentley с мягким верхом будет семизначной, а тираж — мизерным.