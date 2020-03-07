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7 марта, 22:22

Bentley Mulliner может выпустить коллекционную Bentayga кабриолет

Руководитель ателье Mulliner не исключил создание кроссовера Bentley c мягким верхом

© Bentley
Сергей Ильин
Придворная кузовная мастерская Bentley Mulliner рассматривает возможность ручной сборки эксклюзивных кабриолетов на базе вседорожника Bentayga. В беседе с TopGear босс Mulliner Тим Хэнниг дал понять, что ничего невозможного в подобном проекте нет, но перспективы спецверсии будут зависеть от дизайнеров и запросов клиентов.

Одним из обязательных условий для реализации проекта кабриолета Bentayga руководитель Mulliner назвал соответствие стилю Bentley. Кроме того, роскошный кроссовер с открытым верхом должен быть востребован у потенциальных покупателей.

Очевидно, что версия Bentayga с открытой крышей не будет массовой, но несколько десятков кроссоверов-кабриолетов от ателье Mulliner могут быть забронированы ещё на этапе разработки, как это случилось с двухместной баркеттой Bacalar, несмотря на стартовую цену в 1,5 миллиона фунтов (134 миллиона рублей по текущему курсу).

Идея выпустить богато оснащённый кабриолет повышенной проходимости на базе серийной модели не нова — компания Nissan четыре года выпускала Murano Cross Cabriolet, около года продержался на конвейере Land Rover Range Rover Evoque с открытой крышей. В большинстве случаев выпуск нишевых моделей на базе массовых кроссоверов убыточен.

Проект баркетты Bentley Bacalar от кузовного ателье Mulliner

Успех родстера Bacalar с экзотическим кузовом может побудить Bentley Mulliner к развитию направления коучбилдинга, и на волне популярности вседорожников у заводского кабриолета на базе Bentayga есть шансы на воплощение. Определённо, цена коллекционного кроссовера Bentley с мягким верхом будет семизначной, а тираж — мизерным.

Источник: TopGear