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11:49

Стажеры Bentley 700 часов восстанавливали 96-летний мотор

Двигатель появился на свет всего спустя четыре года после основания компании

В честь 100-летия бренда Bentley был запущен проект по восстановлению трехлитрового двигателя 1923 года. Работу доверили стажерам, которые выполнили ее за 700 часов.

Перед участниками проекта стояла задача вернуть к жизни четырехцилиндровый двигатель 3.0, который был установлен на шасси номер 209 и на протяжении 70 лет принадлежал училищу Королевских артиллерийских войск.

Сначала агрегат нужно было полностью разобрать, сфотографировать, описать и пометить каждую деталь, провести мойку и очистку от старой краски, а затем собрать и продемонстрировать в рамках выставки в штаб-квартире Bentley в городе Крю. Помимо самих реставрационных работ, стажерам поручили планирование, составление сметы и оценку рисков.

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Этот двигатель появился на свет спустя всего четыре года с момента основания компании. О первых годах его эксплуатации историкам практически ничего не известно, однако в середине 30-х годов прошлого века агрегат попал в графство Дорсет, где располагалось училище Королевских артиллерийских войск. На его примере студенты изучали устройство двигателя внутреннего сгорания.

В сентябре Bentley установила рекорд, собрав на одной площадке 1321 автомобиль из разных исторических эпох от самого старого EXP2 1920 года до ультрасовременного EXP 100 GT.