Стажеры Bentley 700 часов восстанавливали 96-летний мотор

Перед участниками проекта стояла задача вернуть к жизни четырехцилиндровый двигатель 3.0, который был установлен на шасси номер 209 и на протяжении 70 лет принадлежал училищу Королевских артиллерийских войск.

Сначала агрегат нужно было полностью разобрать, сфотографировать, описать и пометить каждую деталь, провести мойку и очистку от старой краски, а затем собрать и продемонстрировать в рамках выставки в штаб-квартире Bentley в городе Крю. Помимо самих реставрационных работ, стажерам поручили планирование, составление сметы и оценку рисков.