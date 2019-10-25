Стажеры Bentley 700 часов восстанавливали 96-летний мотор

Перед участниками проекта стояла задача вернуть к жизни четырехцилиндровый двигатель 3.0, который был установлен на шасси номер 209 и на протяжении 70 лет принадлежал училищу Королевских артиллерийских войск.
Сначала агрегат нужно было полностью разобрать, сфотографировать, описать и пометить каждую деталь, провести мойку и очистку от старой краски, а затем собрать и продемонстрировать в рамках выставки в штаб-квартире Bentley в городе Крю. Помимо самих реставрационных работ, стажерам поручили планирование, составление сметы и оценку рисков.
Этот двигатель появился на свет спустя всего четыре года с момента основания компании. О первых годах его эксплуатации историкам практически ничего не известно, однако в середине 30-х годов прошлого века агрегат попал в графство Дорсет, где располагалось училище Королевских артиллерийских войск. На его примере студенты изучали устройство двигателя внутреннего сгорания.
В сентябре Bentley установила рекорд, собрав на одной площадке 1321 автомобиль из разных исторических эпох – от самого старого EXP2 1920 года до ультрасовременного EXP 100 GT.