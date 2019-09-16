Bentley собрала в одном месте 1321 автомобиль из разных исторических эпох

Там же на Salon Privé Concours d’Elégance Bentley показала уникальный автомобиль, построенный силами отделения Mulliner. Специалистам технического центра удалось восстановить седан Corniche, утерянную довоенную модель, которая так и не стала серийной. Оригинальный автомобиль в 1939 году серьезно пострадал в аварии, а его кузов работы ателье Carrosserie Vanvooren был уничтожен во время бомбового удара по портовым докам в городе Дьеппе. Сначала постройкой автомобиля занималась группа энтузиастов, а в начале 2018 года проект полностью перешёл под контроль Mulliner.