Bentley собрала в одном месте 1321 автомобиль из разных исторических эпох

Bentley продолжает празднование своего столетнего юбилея, в связи с чем принимает активное участие в различных мероприятиях. В рамках Salon Privé компания организовала сбор владельцев практически всех исторических и современных моделей. Всего на ежегодное ралли Bentley Drivers Club приехал 1321 автомобиль: самый пожилой был выпущен аж в 1920 году, и это самый старый Bentley в мире, современную линейку представил новый Continental GT, а в будущее бренда позволил заглянуть футуристичный гранд-турер EXP 100 GT.
Там же на Salon Privé Concours d’Elégance Bentley показала уникальный автомобиль, построенный силами отделения Mulliner. Специалистам технического центра удалось восстановить седан Corniche, утерянную довоенную модель, которая так и не стала серийной. Оригинальный автомобиль в 1939 году серьезно пострадал в аварии, а его кузов работы ателье Carrosserie Vanvooren был уничтожен во время бомбового удара по портовым докам в городе Дьеппе. Сначала постройкой автомобиля занималась группа энтузиастов, а в начале 2018 года проект полностью перешёл под контроль Mulliner.
При этом если Corniche так и останется в одном экземпляре как демонстрация возможностей придворного ателье Bentley, то другая историческая модель пойдет в мелкую серию. Речь идет о довоенном гоночном 4 ½-Litre Team Blower. Двенадцать реплик легендарной машины построят с использованием запчастей от оригинальной: их отсканируют и уже на основе 3D-чертежей изготовят аналогичные детали для новых автомобилей.