Bentley отпраздновала выпуск 200-тысячного автомобиля

Доля двухдверок Continental GT в общем объёме выпущенных Bentley достигает 40 процентов, доля седанов Continental Flying Spur/Flying Spur — 20 процентов, а доля Bentayga — 12,5 процента. Однако спрос на кроссоверы настолько высок, что по прогнозам Bentley в течение десяти лет Bentayga обгонит Continental GT и станет абсолютным бестеллером.

Юбилейная гибридная Bentayga бирюзового цвета предназначена для покупателя из Китая, и это не случайно, ведь рекордными продажами в 2020 году компания Bentley обязана клиентам из Поднебесной.