Bentley отпраздновала выпуск 200-тысячного автомобиля

В Bentley признают, что с момента появления купе Continental GT в 2003 году тиражи британской марки значительно увеличились, и сегодня с конвейера в Крю ежедневно сходят по 85 автомобилей.
Доля двухдверок Continental GT в общем объёме выпущенных Bentley достигает 40 процентов, доля седанов Continental Flying Spur/Flying Spur — 20 процентов, а доля Bentayga — 12,5 процента. Однако спрос на кроссоверы настолько высок, что по прогнозам Bentley в течение десяти лет Bentayga обгонит Continental GT и станет абсолютным бестеллером.
Юбилейная гибридная Bentayga бирюзового цвета предназначена для покупателя из Китая, и это не случайно, ведь рекордными продажами в 2020 году компания Bentley обязана клиентам из Поднебесной.
В последние девять месяцев у Bentley было сразу несколько поводов для гордости. В июне прошлого года выпустили 20-тысячный кроссовер Bentayga, два месяца назад — 80-тысячное купе Continental GT.
Новая веха в истории Bentley наступит совсем скоро: к 2026 году британская марка планирует электрифицировать все модели, а к 2030 году прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.