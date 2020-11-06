К 2026 году Bentley электрифицирует 100% моделей

На пресс-конференции Beyond100, посвященной началу второго столетия британской люксовой марки, глава Bentley Эдриан Холлмарк заявил, что к 2026 году все модели компании будут или бензоэлектрическими гибридами, или чистыми электромобилями. А к 2030-му на электричество переведут всю линейку. В 2025 году Bentley намерена представить платформу для разработки новых моделей, которая создается специально для электрических силовых установок, а также предложит удобное решение для зарядки батарей.
Во многом переход на электрическую тягу обусловлен изменениями в законодательстве Великобритании и основных рынков Bentley – Китая, США, стран Западной Европы и Ближнего Востока. В то же время есть запросы и от клиентов. Согласно опросу покупателей, 55 процентов клиентов марки готовы купить электрический Bentley в ближайшие пять лет.
«Углеродный след» производства автомобилей планируется снижать и другими способами. Например, использованием новых материалов не животного происхождения – «веганских» – взамен привычной натуральной кожи. Также в Bentley будут отдавать предпочтение локальным поставщикам, чтобы сократить логистические цепочки, которые являются заметным вмешательством в экологический баланс.
Холлмарк не подтвердил появление преемника флагманской модели Mulsanne, даже пусть и в виде электромобиля. «Посмотрим», — коротко ответил он и пояснил, что сегмент представительских седанов высшего класса сильно изменился за последние 20 лет, и он интересен, однако сейчас не находится в фазе роста.
Единственным седаном этого класса в свободной продаже является Rolls-Royce Phantom VIII, объем производства которого достаточно стабилен и даже искусственно ограничивается производственными мощностями и ценовой политикой Rolls-Royce.
В 2019 году марка Bentley отпраздновала столетие со дня основания. C 1998 года она входит в группу Volkswagen. В прошлом году компания выпустила 12 340 автомобилей, что на 35,1% больше, чем годом ранее (9 115 машин). Первый квартал 2020 года, перед глобальным пандемическим кризисом, стал самым успешным в истории марки.