К 2026 году Bentley электрифицирует 100% моделей

На пресс-конференции Beyond100, посвященной началу второго столетия британской люксовой марки, глава Bentley Эдриан Холлмарк заявил, что к 2026 году все модели компании будут или бензоэлектрическими гибридами, или чистыми электромобилями. А к 2030-му на электричество переведут всю линейку. В 2025 году Bentley намерена представить платформу для разработки новых моделей, которая создается специально для электрических силовых установок, а также предложит удобное решение для зарядки батарей.

Во многом переход на электрическую тягу обусловлен изменениями в законодательстве Великобритании и основных рынков Bentley – Китая, США, стран Западной Европы и Ближнего Востока. В то же время есть запросы и от клиентов. Согласно опросу покупателей, 55 процентов клиентов марки готовы купить электрический Bentley в ближайшие пять лет.