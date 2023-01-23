Новую спецверсию Bentley Continental GT посвятили гонке трехлетней давности

Между тем 2022 год для Bentley тоже оказался весьма успешным — но речь не о гонках. Впервые в своей истории компания за год продала больше 15 тысяч автомобилей. Если быть точнее, британцы передали клиентам 15 174 машины, что на четыре процента больше, чем в 2021-м. Драйверами роста стали обе Америки, Европа и континентальный Китай. А самом популярной моделью снова оказалась Bentayga (доля 42%), причем чаще покупателей интересовал гибрид или удлиненная версия Extended Wheelbase.