Новую спецверсию Bentley Continental GT посвятили гонке трехлетней давности

Новую спецверсию Bentley Continental GT посвятили гонке трехлетней давностиАтелье Mulliner и Bentley Sydney вспомнили о победе в «12 часах Батерста» 2020 года
Компания Bentley представила два особых Continental GT S, посвященных победе в гонке на выносливость «12 часов Батерста» 2020 года. Автомобили должны напомнить о гоночном Continental GT3, поэтому их и окрасили в зеленый и серебристый цвет. Оба получили эксклюзивную отделку кузова и салона, но сохранили прежний двигатель — «битурбовосьмёрку» 4.0 мощностью 550 лошадиных сил.
Ателье Mulliner и Bentley Sydney внезапно вспомнили о гонке на выносливость «12 часов Батерста» трехлетней давности, когда её победителем стала команда Bentley Team M-Sport на Continental GT3. Поэтому к запуску на австралийском рынке модификации Continental GT S они подготовили две особые версии купе. Обе стилистически напоминают гоночный Continental GT и демонстрируют широчайшие возможности программы персонализации.
Bentley
Первая двухдверка окрашена в зеленый колер Apple Green, близкий к цвету ливреи Continental GT3. На контрасте играют крыша, корпуса боковых зеркал и обвес по нижнему периметру кузова в черном Beluga (пакеты Blackline и Styling Specification). Цифра «семь» на решетке радиатора — дань уважения машине-победительнице Bathurst 12 Hour. Для отделки салона взяты микрофибра Dinamica и черная кожа. Из интересных деталей — вышивки Bathurst на подголовниках и схематическое изображение трассы на передней панели со стороны пассажира.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Bentley
Второй Continental GT S отличается только цветом. Здесь использован серебристый оттенок Silver Tempest, вдохновленный Continental GT3 второго поколения (2017). В движение обе машины приводит «восьмерка» 4.0 мощностью 550 лошадиных сил и 770 Нм.
В списке стандартного оснащения есть активные стабилизаторы с 48-вольтовыми электромоторами и спортивный выхлоп. К каждому экземпляру вдобавок прилагается моделька гоночного Continental GT3 в масштабе 1:18.
Между тем 2022 год для Bentley тоже оказался весьма успешным — но речь не о гонках. Впервые в своей истории компания за год продала больше 15 тысяч автомобилей. Если быть точнее, британцы передали клиентам 15 174 машины, что на четыре процента больше, чем в 2021-м. Драйверами роста стали обе Америки, Европа и континентальный Китай. А самом популярной моделью снова оказалась Bentayga (доля 42%), причем чаще покупателей интересовал гибрид или удлиненная версия Extended Wheelbase.