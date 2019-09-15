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12:59

Bentley Continental GTC получил комплект улучшений по цене Mercedes-Benz E-Class

Ателье Startech показало собственную версию кабриолета третьего поколения

© Carscoops.com
Коллектив тюнеров Startech подготовил к Франкфуртскому автосалону пакет улучшений на кабриолет Bentley Continental GTC. Общая стоимость доработок Startech превышает 40 тысяч евро и составляет более 3 миллионов рублей в пересчёте на российскую валюту.

Внешне модернизированный кабриолет Bentley Continental GTC идентичен представленному полгода назад на Женевском автосалоне купе Continental GT Startech. Версия с открытой крышей получила фирменный передний бампер с карбоновыми вставками за 6 902 евро, новый диффузор за 5 355 евро, спойлер из углеродного волокна за 3 322 евро и накладки на боковые зеркала за 2 166 евро. Полный пакет «антихром» оценивается в 7 211 евро, а оригинальные насадки выпускной системы обойдутся ещё в 655 евро.

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Фото: Carscoops.com

Штатные колёсные диски были заменены на 22-дюймовые изделия Monostar M по цене от 3 213 евро за комплект. При заказе новых колёс с низкопрофильными шинами инженеры Startech советуют перенастроить ходовую часть: в угоду спортивности подвеска может быть занижена на 25 миллиметров за 1 404 евро, а сохранить комфорт помогут 30-миллиметровые проставки за 1 142 евро.

Дороже всего стоит перешивка салона: ручная работа по замене кожи на сиденьях, руле и дверных картах оценивается в 10 234 евро, а отделка интерьера карбоном или деревом обойдётся минимум в 8 568 евро.

Форсировать стандартный 635-сильный (900 Нм крутящего момента) двигатель W12 6.0 ателье Startech пока не предлагает, хотя опыт вмешательства в силовую установку Bentley у тюнеров есть: в конце 2017 года с аналогичного мотора на «Бентайге» немецкие специалисты сняли 710 лошадиных сил и 1070 Нм крутящего момента.

Источник: Carscoops