Bentley Continental GTC получил комплект улучшений по цене Mercedes-Benz E-Class

Дороже всего стоит перешивка салона: ручная работа по замене кожи на сиденьях, руле и дверных картах оценивается в 10 234 евро, а отделка интерьера карбоном или деревом обойдётся минимум в 8 568 евро.

Форсировать стандартный 635-сильный (900 Нм крутящего момента) двигатель W12 6.0 ателье Startech пока не предлагает, хотя опыт вмешательства в силовую установку Bentley у тюнеров есть: в конце 2017 года с аналогичного мотора на «Бентайге» немецкие специалисты сняли 710 лошадиных сил и 1070 Нм крутящего момента.