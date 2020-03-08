Bentley выпустила уникальный кабриолет в единственном экземпляре

Цена уникального кабриолета с конноспортивным декором не раскрывается. Судя по правому расположению руля, Continental GTC от Mulliner уже зарезервирован и останется у английского любителя лошадей.

На прошлой неделе подразделение Mulliner раскрыло баркетту Bacalar, которая создана на шасси Continental GT, но отличается оригинальным кузовом. Двухместный автомобиль без крыши будет выпущен тиражом 12 экземпляров.