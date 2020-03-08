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8 марта, 21:42

Bentley выпустила уникальный кабриолет в единственном экземпляре

Спецверсия Continental GTC Equestrian Edition символизирует увлечения аристократов

© Bentley
Сергей Ильин
Подразделение Bentley Mulliner Collections показало эксклюзивный Continental GT Convertible, сделанный в конноспортивном стиле. Интерьер кабриолета версии Equestrian Edition воспевает популярные хобби британских аристократов — выездку, скачки и конное поло. От обычных GT с открытой крышей уникальный экземпляр отличается отделкой салона и цветом кузова.

Внешне узнать Continental GTС Equestrian Edition, выпущенный в единственном экземпляре, нелегко: кабриолет отличается специальным «ёлочным» оттенком зелёного цвета, тёмными хромированными элементами, идентичными пакету Blackline, а также 22-дюймовыми глянцевыми колёсными дисками.

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Больше исключительных деталей в салоне: на подголовниках вышиты силуэты наездника, скачущего на лошади, дверные карты украшены твидом с алмазной прострочкой, для отделки передней панели и центральной консоли используется деревянный шпон Burr Walnut. Интерьер выдержан в коричнево-зелёной цветовой гамме, причём кожей обшиты и передняя панель, и боковины центрального тоннеля.

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Кабриолет в исполнении Equestrian Edition основан на топ-версии Continental GTC с 6,0-литровым 635-сильным (900 Нм крутящего момента) W12. Для автомобиля доступен полный набор электронных ассистентов Bentley, в том числе система ночного видения, адаптивный круиз-контроль, система контроля полосы, камеры кругового обзора, функции распознавания дорожных знаков и инфракрасного обнаружения пешеходов.

Цена уникального кабриолета с конноспортивным декором не раскрывается. Судя по правому расположению руля, Continental GTC от Mulliner уже зарезервирован и останется у английского любителя лошадей.

На прошлой неделе подразделение Mulliner раскрыло баркетту Bacalar, которая создана на шасси Continental GT, но отличается оригинальным кузовом. Двухместный автомобиль без крыши будет выпущен тиражом 12 экземпляров.