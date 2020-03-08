Bentley выпустила уникальный кабриолет в единственном экземпляре

Внешне узнать Continental GTС Equestrian Edition, выпущенный в единственном экземпляре, нелегко: кабриолет отличается специальным «ёлочным» оттенком зелёного цвета, тёмными хромированными элементами, идентичными пакету Blackline, а также 22-дюймовыми глянцевыми колёсными дисками.
Больше исключительных деталей в салоне: на подголовниках вышиты силуэты наездника, скачущего на лошади, дверные карты украшены твидом с алмазной прострочкой, для отделки передней панели и центральной консоли используется деревянный шпон Burr Walnut. Интерьер выдержан в коричнево-зелёной цветовой гамме, причём кожей обшиты и передняя панель, и боковины центрального тоннеля.
Кабриолет в исполнении Equestrian Edition основан на топ-версии Continental GTC с 6,0-литровым 635-сильным (900 Нм крутящего момента) W12. Для автомобиля доступен полный набор электронных ассистентов Bentley, в том числе система ночного видения, адаптивный круиз-контроль, система контроля полосы, камеры кругового обзора, функции распознавания дорожных знаков и инфракрасного обнаружения пешеходов.
Цена уникального кабриолета с конноспортивным декором не раскрывается. Судя по правому расположению руля, Continental GTC от Mulliner уже зарезервирован и останется у английского любителя лошадей.
На прошлой неделе подразделение Mulliner раскрыло баркетту Bacalar, которая создана на шасси Continental GT, но отличается оригинальным кузовом. Двухместный автомобиль без крыши будет выпущен тиражом 12 экземпляров.