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Глава Bentley назвал сроки появления первого электромобиля

Полностью электрический Bentley выйдет на рынок не раньше, чем через пять лет

© Bentley EXP 100 GT Concept`2019
Сергей Ильин
Генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк поделился перспективами выпуска электромобилей в интервью с Automotive News Europe. Премьера первого электрического Bentley состоится самое раннее в 2025 году, причём британская марка намерена создать принципиально новую модель, а не переводить на электротягу существующие.

Холлмарк намекнул, что первый электрический Bentley может разделить архитектуру PPE с Porsche Taycan и Audi e-tron GT, но воздержался от подробностей. Босс британской марки дал понять, что Bentley попытается использовать твердотельные батареи вместо обычных аккумуляторов, поскольку такая технология позволит сэкономить до 30 процентов массы, не потеряв в ёмкости.

Холлмарк подчеркнул, что по габаритам электрический Bentley может быть чуть компактнее текущих моделей, однако салон электрокара «сохранит размеры и будет соответствовать стандартам бренда».

Хотя фирма Bentley могла бы взять одну из существующих моделей и перевести её на электротягу, Холлмарк уверен, что этот путь не подойдёт клиентам британского бренда из-за неизбежного компромисса по эффективности и запасу хода на одной зарядке.

В ходе интервью руководитель Bentley не коснулся темы перевода текущей линейки на гибридную тягу, хотя электрифицированная Bentayga уже продаётся в Европе. Ожидается, что в будущем подзаряжаемые гибридные версии получат купе Continental GT и седан Flying Spur.

Источник: Automotive News Europe