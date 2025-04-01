Глава Bentley назвал сроки появления первого электромобиля

Холлмарк намекнул, что первый электрический Bentley может разделить архитектуру PPE с Porsche Taycan и Audi e-tron GT, но воздержался от подробностей. Босс британской марки дал понять, что Bentley попытается использовать твердотельные батареи вместо обычных аккумуляторов, поскольку такая технология позволит сэкономить до 30 процентов массы, не потеряв в ёмкости.
Холлмарк подчеркнул, что по габаритам электрический Bentley может быть чуть компактнее текущих моделей, однако салон электрокара «сохранит размеры и будет соответствовать стандартам бренда».
Хотя фирма Bentley могла бы взять одну из существующих моделей и перевести её на электротягу, Холлмарк уверен, что этот путь не подойдёт клиентам британского бренда из-за неизбежного компромисса по эффективности и запасу хода на одной зарядке.
В ходе интервью руководитель Bentley не коснулся темы перевода текущей линейки на гибридную тягу, хотя электрифицированная Bentayga уже продаётся в Европе. Ожидается, что в будущем подзаряжаемые гибридные версии получат купе Continental GT и седан Flying Spur.