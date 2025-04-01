Глава Bentley назвал сроки появления первого электромобиля

Холлмарк намекнул, что первый электрический Bentley может разделить архитектуру PPE с Porsche Taycan и Audi e-tron GT, но воздержался от подробностей. Босс британской марки дал понять, что Bentley попытается использовать твердотельные батареи вместо обычных аккумуляторов, поскольку такая технология позволит сэкономить до 30 процентов массы, не потеряв в ёмкости.

Холлмарк подчеркнул, что по габаритам электрический Bentley может быть чуть компактнее текущих моделей, однако салон электрокара «сохранит размеры и будет соответствовать стандартам бренда».