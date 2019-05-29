Новый Bentley Flying Spur первым в истории марки получит полноуправляемое шасси

Основой нового Bentley Flying Spur станет платформа MSB, как у Porsche Panamera. Эта «тележка» также используется на купе и кабриолете Continental GT. От «Порше» седану достанется и полноуправляемое шасси, которое улучшит стабильность во время маневрирования на высоких скоростях и управляемость на низких. Полноприводная трансмиссия с муфтой подключения передней оси по умолчанию будет передавать момент на задние колеса — передние включаются в работу только при пробуксовке. Помимо этого, в оснащение нового Flying Spur впервые войдет адаптивная подвеска Bentley Dynamic Ride с регулировкой жесткости амортизаторов.