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15:54

Новый Bentley Flying Spur первым в истории марки получит полноуправляемое шасси

Компания раскрыла информацию о седане следующего поколения

Компания Bentley опубликовала фотографии и поделилась новой информацией о седане Flying Spur следующего поколения. Новинка станет первой моделью марки с полноуправляемым шасси, а также получит полный привод и адаптивную подвеску Bentley Dynamic Ride. Мировая премьера нового Flying Spur состоится 11 июня.

Основой нового Bentley Flying Spur станет платформа MSB, как у Porsche Panamera. Эта «тележка» также используется на купе и кабриолете Continental GT. От «Порше» седану достанется и полноуправляемое шасси, которое улучшит стабильность во время маневрирования на высоких скоростях и управляемость на низких. Полноприводная трансмиссия с муфтой подключения передней оси по умолчанию будет передавать момент на задние колеса — передние включаются в работу только при пробуксовке. Помимо этого, в оснащение нового Flying Spur впервые войдет адаптивная подвеска Bentley Dynamic Ride с регулировкой жесткости амортизаторов.

Ранее стало известно, что для отделки салона четырехдверного гранд-турера будет использоваться новый материал — трехмерная текстурная кожа, разработанная специалистами из штаб-квартиры марки в британском Крю. Он станет частью широкого перечня усовершенствований и технологий, подготовленных для нового Flying Spur. Также Bentley опубликовала ролик о машине нового поколения. В нем можно увидеть выдвигающуюся фирменную эмблему Flying B со светящими крыльями и металлический плавник по центру капота.

Гамма двигателей Bentley Flying Spur нового поколения будет состоять из 6.0 W12 (635 сил и 900 Нм) и битурбомотора 4.0 V8, который на купе выдает 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Позднее в линейке появится подключаемый гибрид с силовой установкой от Porsche Panamera 4 E-Hybrid (462 силы и 700 Нм).

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