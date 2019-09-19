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18:21

Компания Bentley собрала первый урожай фирменного меда

С двух ульев удалось получить 100 банок

Компания Bentley отчиталась о своем опыте в сфере производства меда. Еще в конце июля на кампусе бренда в городе Крю установили два улья, в котором поселились 120 тысяч медоносных пчел, а на днях они принесли первый урожай. Мед декантировали по банкам – часть из них сотрудники заберут себе, а остальное подарят гостям кампуса.

Согласно расчетам Bentley, с каждого улья можно получить до 30 килограммов меда за раз. Для установки и ухода за пасекой автопроизводитель заручился поддержкой британских специалистов этой области. Уже к середине сентября пчеловоды собрали соты из ульев, отфильтровали сладкую жидкость и разлили ее по 100 банкам, дизайн этикетки для которых разработала дизайнер интерьеров Bentley Луиза МакКаллум.

В следующем году компания намерена расширить пасеку, установив еще несколько ульев.

Bentley – не первая автомобильная компания, которая пробует себя на этом поприще. Например, у Porsche имеется внушительная пасека в Лейпциге: на территории площадью 40 гектаров водятся полтора миллиона пчел.

За первый год существования пасеки они произвели 400 килограммов меда, который в самой компании окрестили Turbienchen («турбо-мед»). Его можно приобрести в фирменном магазине бренда на территории завода.