Компания Bentley собрала первый урожай фирменного меда

Согласно расчетам Bentley, с каждого улья можно получить до 30 килограммов меда за раз. Для установки и ухода за пасекой автопроизводитель заручился поддержкой британских специалистов этой области. Уже к середине сентября пчеловоды собрали соты из ульев, отфильтровали сладкую жидкость и разлили ее по 100 банкам, дизайн этикетки для которых разработала дизайнер интерьеров Bentley Луиза МакКаллум.
В следующем году компания намерена расширить пасеку, установив еще несколько ульев.
Bentley – не первая автомобильная компания, которая пробует себя на этом поприще. Например, у Porsche имеется внушительная пасека в Лейпциге: на территории площадью 40 гектаров водятся полтора миллиона пчел.
За первый год существования пасеки они произвели 400 килограммов меда, который в самой компании окрестили Turbienchen («турбо-мед»). Его можно приобрести в фирменном магазине бренда на территории завода.