Компания Bentley собрала первый урожай фирменного меда

Bentley – не первая автомобильная компания, которая пробует себя на этом поприще. Например, у Porsche имеется внушительная пасека в Лейпциге: на территории площадью 40 гектаров водятся полтора миллиона пчел.

За первый год существования пасеки они произвели 400 килограммов меда, который в самой компании окрестили Turbienchen («турбо-мед»). Его можно приобрести в фирменном магазине бренда на территории завода.