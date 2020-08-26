Bentley показала Flying Spur с обвесом из карбона

Все детали обвеса, призванного придать седану спортивный вид, изготовлены вручную из уложенного в несколько слоев и покрытого глянцевым лаком углеволокна. Чтобы сделать материал однородным, его нити, формирующие саржевый узор 2/2, сплели в одном направлении.
Боковые юбки седана украшает трехмерный значок Bentley, изготовленный методом гальванопластики, или путем осаждения металла из раствора под действием электрического тока. Технология позволяет сохранить поверхность максимально ровной и избежать возникновения пузырьков.
С помощью компьютерной симуляции инженеры Bentley рассчитали аэродинамические характеристики каждой новой детали, их влияние на охлаждение двигателя и тормозов, а также проверили показатели шума и вибрации. В процессе разработки влияние обвеса на системы автомобиля постарались свести к минимуму.
После этого первые реальные Flying Spur с карбоновым пакетом испытали в аэродинамической трубе и на треке: в рамках заездов прототипы преодолели более 100 000 километров. Тесты завершили 3D-сканированием готовых деталей.
Bentley Flying Spur Styling Specification уже доступен для заказа. Такой обвес дебютировал в мае на двух моделях британской марки – Continental GT и Bentayga.