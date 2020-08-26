Bentley показала Flying Spur с обвесом из карбона

Все детали обвеса, призванного придать седану спортивный вид, изготовлены вручную из уложенного в несколько слоев и покрытого глянцевым лаком углеволокна. Чтобы сделать материал однородным, его нити, формирующие саржевый узор 2/2, сплели в одном направлении.

Боковые юбки седана украшает трехмерный значок Bentley, изготовленный методом гальванопластики, или путем осаждения металла из раствора под действием электрического тока. Технология позволяет сохранить поверхность максимально ровной и избежать возникновения пузырьков.